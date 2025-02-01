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日擬收緊對中半導體管制 北京批泛化國安 嗆堅決維權

中國新聞組／綜合報導
針對日本政府宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等，中國商務部回應，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。（美聯社）
針對日本政府宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等，中國商務部回應，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。（美聯社）

日本政府昨宣布擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等。中國商務部昨回應，警告並批評日此舉泛化國安，將影響產業鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益，盼日方及時糾正相關做法，中方將堅決維權，保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

據法廣報導，根據「外匯法」修訂草案，日本政府正擴大出口管制物品清單，將製造量子計算機所需的先進晶片、光刻設備和低溫冷卻器納入其中。日本經濟產業省官員表示，企業出口清單上物品將需要許可證，以防止它們被用於武器或研發。先進晶片可被轉用於提高精確制導武器的計算能力，而量子計算機則可能被用於破解加密。新的限制措施計畫於5月底生效。

此舉正值美國希望堵住其對用於人工智能應用的晶片銷售限制的漏洞之際，華盛頓對輝達（Nvidia）的半導體可能再出口到中國日益感到震驚。

另外，東京還通過增加實體清單涵蓋的實體數量來加強出口管制。日本經濟產業省將全球42家新實體列入其外國公司和組織清單，這些公司和組織將接受任何軍民兩用物品的出口監督。據悉，新增實體清單將於2月5日生效。該實體清單上共有約110家中國公司、研究機構和其他實體。

中國商務部新聞發言人的回應是，「一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國半導體等產業實施制裁打壓」。日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。

中國商務部稱，當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。中方希望日方聽取業界理性聲音，從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，及時糾正相關做法，避免有關措施阻礙中日兩國經貿關係健康發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，「中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益」。

日本 商務部 晶片

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