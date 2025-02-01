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習推「家風」政治化 家庭成意識形態戰場？美媒：反映政治焦慮

中國新聞組／北京1日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月22日至24日來到遼寧，看望慰問基層幹部群眾。圖為習近平22日在葫蘆島市綏中縣明水滿族鄉祝家溝村考察時，同村民王寶維一家圍坐一起拉家常。（新華社）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月22日至24日來到遼寧，看望慰問基層幹部群眾。圖為習近平22日在葫蘆島市綏中縣明水滿族鄉祝家溝村考察時，同村民王寶維一家圍坐一起拉家常。（新華社）

中共黨刊「求是」雜誌於春曆春節期間發表中共總書記習近平的署名文章，要求「注重家庭，注重家教，注重家風」。美媒引述分析人士解讀認為，「求是」此時發表這篇文章，疑是藉推動家風「政治化」，進行對年輕人的政治教化與管控，中國家庭或成意識形態戰場；而習近平推動塑造「聽黨話、跟黨走」的家庭氛圍，也反映了習近平在當前國內外形勢下的政治焦慮。

「求是」雜誌1月31日發表習近平的這篇習近平於2016年12月12日在會見第一屆全國文明家庭代表時講話的一部分內容。文章指出，我們要重視家庭文明建設，努力使千千萬萬個家庭成為國家發展、民族進步、社會和諧的重要基點，成為人們夢想啟航的地方。習近平並提出「三點希望」。

第一，希望大家注重家庭。家庭的前途命運同國家和民族的前途命運緊密相連。廣大家庭都要把愛家和愛國統一起來，把實現家庭夢融入民族夢之中，心往一處想，勁往一處使，匯聚起實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量。

第二，希望大家注重家教。作為父母和家長，應該把美好的道德觀念從小就傳遞給孩子。要在家庭中培育和踐行社會主義核心價值觀，引導家庭成員特別是下一代熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民、熱愛中華民族。

第三，希望大家注重家風。特別是各級領導幹部要帶頭抓好家風，嚴格要求親屬子女，過好親情關，教育他們樹立遵紀守法、艱苦樸素、自食其力的良好觀念，明白見利忘義、貪贓枉法都是不道德的事情，要為全社會做表率。

自由亞洲電台引述評論認為，伴隨近年中國經濟下行，社會矛盾日趨加劇，習近平提出的「家風」概念似乎帶有強烈的政治色彩和意識形態宣傳。這樣一番深入中國傳統家庭觀念的宣傳，選在春節出台，旅美獨立評論人士古懿指出，當局試圖將家庭轉變為政治宣傳的前沿陣地，以確保其意識形態能夠從家庭層面扎根。

他表示，習近平疑試圖利用中國古代皇帝的「君父」觀念，以中國傳統家庭架構中，長輩對年輕人既有指導性，也帶有壓迫性的特性，試圖進行對年輕人的政治教化與管控。

報導引述海外資深時政評論人士馬聚則認為，習近平推動塑造「聽黨話、跟黨走」的家庭氛圍，這不僅是對社會控制的深化，也反映了習近平在當前國內外形勢下的政治焦慮。「他（習近平）要發揮中國所謂的傳統的家庭自組織，利用這樣的社會自組織來實行和推動以孝治天下，對黨、對國家，實際上對他個人，也要作為家長的存在」。

習近平 春節 中共

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