五角大廈10倍大 英媒：中建全球最大軍事指揮中心北京軍城

北京八一大樓，即中共中央軍委辦公大樓。(本報資料照片)

英國金融時報援1月31日引數名美國前、現任官員說法指，有跡象顯示中國正在北京西邊建造巨型軍事指揮中心，規模可能將是全球最大、達美國五角大廈 十倍。美國情報界正在評估該報取得的數張衛星圖。知情人士透露，幾位情報分析師將這項工程命名為「北京軍城」（Beijing Military City）。

位於北京市海淀區的八一大樓原為中共 中央軍委辦公地，目前成為解放軍高層主持日常工作、進行軍事外交及舉行重要軍事會議的場所，並非傳統上的軍事指揮中心。去年8月29日，中共軍 委副主席張又俠就是在八一大樓會見時任美國家安全顧問蘇利文。

綜合金融時報和港媒報導，衛星圖顯示在距北京西南30公里處一塊約6平方公里的工地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。主要的建築工程約自去年中期開始。

美國中央情報局前中國問題分析主管韋德寧說，若經證實，這座供北京軍事領導高層使用的新建築先進地下指揮中心透露出，北京不僅有意打造世界級的常規部隊，更要建立先進的核戰能力。曾在美國家地理空間情報局擔任圖像分析師的巴比亞茲說，地下基礎設施工程至少動用了一百台起重機，這些地下基礎設施之間可能有相互連接的地下通道。

一名美國前高階情報官員指出，中國目前主要的軍事指揮中心位於北京西山，建於數十年前的冷戰高峰期，位置在新建設施東北方。新設施的規模和它局部埋於地下的結構特徵透露，它將取代位於西山的既有設施，成為新的主要戰時指揮中心。

不過，有專家質疑，該區域可能不適合建造地下掩體；也有專家認為，只能假設是行政機構或大型訓練基地用地。