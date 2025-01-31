日媒：王毅建議促成石破茂2月亞冬會期間訪中

日本媒體報導，中方建議促成日本首相石破茂在2月亞洲冬季運動會舉行期間訪問中國。（路透）

日本 媒體披露，中國外交部長王毅 在上月與日本執政黨訪問團會面時，建議促成日本首相石破茂 在2月亞洲冬季運動會舉行期間訪問中國。

據新加坡聯合早報，日本共同社1月31日引述多名外交消息人士稱，王毅曾非正式地建議，石破茂藉由出席2月7日舉行哈爾濱亞冬會開幕式的契機，訪問中國。

據報導，王毅1月14日在北京與日本自民黨幹事長森山裕一行會談時提到此事，顯示中國希望恢復中日領導人互訪行程。

不過，對日本政府來說，上述安排存在難度，因為他們希望安排首相石破茂在2月7日左右與美國總統川普會面。

有分析認為，中國積極尋求穩定與日本的關係，以便能集中精力應對川普政府帶來的挑戰。

中國國務院總理李強1月15日與森山裕及日本公明黨幹事長西田實仁會面時表示，歡迎石破茂在「方便的時間」訪問中國，並表達赴日出席中日韓三邊峰會的意願。

中國國家主席習近平原定2020年訪問日本，後來因新冠疫情爆發而推遲訪日行程。

共同社也報導，公明黨中央幹事會長赤羽一嘉在1月30日記者會上透露，西田實仁在當天的黨內會議上，引述中國國家主席習近平對日本首相石破茂致予的親筆回信內容稱，當中提及希望近期舉行中日首腦會談。

西田實仁與森山裕1月訪問中國時，向李強轉交了石破茂的親筆信。石破茂1月29日在首相官邸會見森山與西田，並收取了習近平的回信。