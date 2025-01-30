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DeepSeek繞道囤積大量晶片 遭疑「隱藏開發成本」

編譯中心／綜合報導
中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）
中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）

中國新創公司DeepSeek (深度求索) 的AI模型引發全球關注。有分析直指，DeepSeek繞道囤積大量晶片規避美國限制，真正開發成本恐遠高於宣稱數字，未來勢將引發美方加強管制。

有分析指出，中國政府近年來在整肅阿里巴巴等科技巨頭後，對私營科技公司的管控與提防相當嚴厲。然而，中國1月20日卻讓DeepSeek梁文鋒高調出席官方座談會並發言，與DeepSeek在矽谷科技界及美股引發的震撼效應相呼應，似是在向新上任的川普(Donald Trump)政府挑戰，意在「秀肌肉」。

新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員卡布利(Alex Capri)則指出，DeepSeek的成就顯示，中國公司在創新和尋找方法上，巧妙地規避了美國施加的出口管制及技術轉移的層層限制，是一種「不對稱的權力結果」，自由可得的技術被巧妙改裝為「增效器」。

卡布利指出，外界需觀察的是，DeepSeek最初囤積的Nvidia(輝達，另英偉達)AI晶片，是否在DeepSeek的發展過程中扮演了更重要的角色，或是否還有其他外國技術元素對DeepSeek的發展提供了關鍵協助。

華府智庫保衛民主基金會(FDD)資深中國研究員辛格頓(Craig Singleton)分析，中國正將人工智慧視為當今創新軍備競賽中爭取主導地位的基石，目的不僅是為了在人工智慧領域取得優勢，更希望利用這一優勢，在高超音速、量子運算等領域取得領先，進而重塑全球的權力版圖。

辛格頓並認為，在DeepSeek震驚全球特別是金融市場後後，川普政府對中國的AI挑戰及管制不會鬆手，且會愈來愈積極；而卡布利也認為，美國政府顯然會尋找方法，阻止戰略技術繼續流入中國。

DeepSeek對外宣稱，其AI技術的開發成本僅558萬美元，近日引發各界議論。根據報導，不少分析直指，DeepSeek的實際開發成本遠高於其宣稱的這一數字。

在加州從事AI產業的林姓人士指出，DeepSeek的出現並不尋常，它一次性地釋出終極版本，與美國業者逐步升級的做法不同。同時，它也沒有與中國業者「通過氣」，導致中國業者也受到不小衝擊，這種不尋常做法「很可能不是一個創業公司單獨的行為」。

林姓人士認為，DeepSeek的推出，說明中國的AI業者在算法方面取得一些領先成就是沒有疑問的。但這是怎麼訓練出來的？其聲稱只花了幾百萬美元的低成本是否包括了真正的全部投入，要打一個大大的問號。

DeepSeek AI 晶片

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