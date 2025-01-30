感受DeepSeek壓力 阿里雲發表「通義千問」新AI模型

阿里雲在大年初一發布通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，宣稱超越DeepSeek-V3等其他模型。(路透)

在中國人工智慧公司DeepSeek (深度求索)一夕爆紅引發華爾街震盪之際，「阿里雲」計算公司(Alibaba Cloud)在29日(大年初一)宣布推出新一代AI 模型「通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max」，並宣稱在性能測試中，其表現幾乎全面超越DeepSeek-V3等其他AI模型。

阿里雲29日凌晨在微信 公眾號宣布，通義千問Qwen2.5-Max全新升級發布，並表示新模型不僅展現出極強勁的綜合性能，更在多項公開主流模型評測基準上均取得高分，全面超越目前全球領先的開源混合專家模型(MoE)及最大的開源稠密模型。

阿里雲說，通義團隊分別對Qwen2.5-Max的指令(Instruct)模型版本和基座(base)模型版本效能進行了評估測試。

在指令模型方面，Qwen2.5-Max在多個基準測試中比肩美國的Claude-3.5-Sonnet模型，幾乎全面超越另外三個模型GPT-4o、DeepSeek-V3及Llama-3.1-405B。

在基座模型方面，阿里雲則表示，通義團隊將Qwen2.5-Max與目前領先的開源MoE模型DeepSeek V3、最大的開源稠密模型Llama-3.1-405B，以及同樣位列開源稠密模型前列的Qwen2.5-72B進行了對比，Qwen2.5-Max在所有11項基準測試中，表現全部超越對比模型。

據路透報導，選擇大年初一發布Qwen 2.5-Max是較為特殊的時間點，也顯示了DeepSeek過去三周迅速崛起，給中國境內外競爭對手帶來壓力。