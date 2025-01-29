解放軍東部戰區初一發布40秒影片 驚現台灣地圖

中共解放軍東部戰區影片最後以「海空陸火仗吳鉤，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」作結，背景則是一幅台灣地圖。（視頻截圖）

中共解放軍 東部戰區於1月29日大年初一發布最新影片，片名為「以武止戈」，展示戰區戰備情形，片尾背景出現一幅台灣地圖。

根據人民網報導，東部戰區周3發布名為「以武止戈」的最新影片，其中展示戰區官兵堅守戰位、守護萬家團圓，以及堅守初心護佑人民幸福，並堅守使命捍衛國家主權和領土完整的意志。

這支約40秒的影片也展示東部戰區官兵武裝情形，以及船艦、戰機操練狀況。其中，「以武止戈」影片內容都是2024年台海發生的重要事件，包括去年5月中共解放軍「聯合利劍—2024A」、10月「聯合利劍—2024B」圍台軍演畫面等。

值得注意的是，影片最後以一首詩結尾，「海空陸火仗吳鉤，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」，襯底的背景則是一幅台灣地圖。

網媒香港01引述中國海軍軍事學術研究所研究員張軍社表示，「以武止戈」源於左傳，將止息兵戈作為兵家最高境界。這既與解放軍「能戰方能止戰，準備打才可能不必打，愈不能打愈可能挨打」的軍事指導思想不謀而合，也與孫子兵法「不戰而屈人之兵」、「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」的慎戰、善戰、止戰思想一脈相承。

春節期間解放軍仍持續騷擾台灣周邊海、空區域，台灣國防部 表示，從除夕上午6時至初一上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲解放軍艦5艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動。

台灣國防部29日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，28日上午7時50分至下午2時40分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及1架次輔戰機，其中逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域的共機有3架次，另有解放軍艦5艘，持續在台海周邊活動。

台灣國防部也同時公布「中共空飄氣球活動」動態，第一枚於28日上午7時35分在基隆西北方65浬、高度2萬8千呎偵獲，上午8時40分消失；第二枚於28日晚間9時40分在台中西南方95浬、高度2萬6千呎偵獲，晚間11時十分消失。台灣國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。