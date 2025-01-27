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謝鋒：中美關係要穩定發展 須嚴守「3不」

記者陳宥菘／綜合報導
中國駐美大使謝鋒在使館「慶新春、迎熊貓」活動上表示，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。(取材自中國駐美使館網站)
中國駐美大使謝鋒在使館「慶新春、迎熊貓」活動上表示，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題。(取材自中國駐美使館網站)

中國外長王毅24日與美國國務卿魯比歐通話。中國駐美大使謝鋒同日在使館招待會上表示，中美關係要穩定發展，就要嚴守底線、紅線不越界，並直指「台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題」；對中美關係，他則說關稅戰、貿易戰、產業戰及科技戰沒有贏家。

謝鋒出席「慶新春、迎熊貓」招待會時致詞說，今年是世界「反法西斯戰爭暨中國人民抗日戰爭勝利」80周年，當前中美關係的全球影響前所未有，更需拿出為和平而戰的勇氣，展現為世界攜手的擔當。他強調，中美關係要穩定發展，就要嚴守底線紅線不越界；中美關係要健康發展，就要堅持對話合作不斷線；中美關係要可持續發展，就要確保戰略認知不走偏。

謝鋒強調，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美不來往、不打交道是不可能的，對立對抗更是災難性的。中美無論在經貿、農業、禁毒、執法、人文等領域，還是國際地區熱點和全球性挑戰，都擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方經貿關係的本質是互利雙贏。

他舉出經貿數據為例，強調去年中美貿易額逆勢增長3.7％、參加第七屆進博會的美企數量名列前茅、1300多家中企參加美國消費電子展、特斯拉在華銷量創歷史新高，充分證明中美利益交融事實沒有變。希望美方與中方相向而行，暢通經濟往來的「毛細血管」，持續做大合作蛋糕，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事實事好事。

謝鋒表示，「今天我們仍要秉持求同存異的定力和遠見，不讓分歧主導或干擾兩國關係，特別要尊重彼此核心利益和重大關切」。

針對中美關係變局，謝鋒說台灣是最可能造成顛覆性影響的問題；維護台海和平穩定必須恪守「一中原則」和中美三公報、堅決反對「台獨」，喊話美方嚴守底線紅線不越界。

謝鋒強調，中美關係要健康發展，就要堅持對話合作不斷線；中美關係要可持續發展，就要確保戰略認知不走偏。希望美方與中方相向而行，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事、實事、好事。

謝鋒

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