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DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

中國新聞組／北京27日電
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中國國產大模型公司深度求索（DeepSeek）一個月內接連發布V3和R1兩款大模型，不僅物美價廉，性能與OpenAI相當，極大提升了模型推理能力，還允許用戶借此訓練其他模型，一夜之間成為美國多個頂尖大學和機構的首選模型，矽谷員工因此急得「火燒屁股」。AI大老評價稱，儘管美國透過限制來減緩中國發展，但由該公司成果來看，中國AI已追上美國。

澎湃新聞報導，以DeepSeek在1月20日發布推理大模型DeepSeek-R1來說，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能比肩OpenAI o1模型正式版，並支持免費商用、任意修改和衍生開發等。在國外大模型排名榜Chatbot Arena排名已升至全類別大模型第三，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版並列，在風格控制類模型（StyleCtrl）分類與OpenAI的o1模型並列第一。

更令市場驚訝的是，據DeepSeek介紹，R1的預訓練費用只有557.6萬美元，在2048塊輝達H800 GPU（針對中國市場的低配版GPU）集群上運行55天完成，僅是OpenAI GPT-4o模型訓練成本的不到十分之一。此外，DeepSeek不僅將R1訓練技術全部公開，還蒸餾了6個小模型向社區開源，允許用戶借此訓練其他模型。

「神秘的東方力量」，DeepSeek飆升至美區蘋果應用榜第三。（取材自觀察者網）
「神秘的東方力量」，DeepSeek飆升至美區蘋果應用榜第三。（取材自觀察者網）

DeepSeek-R1還憑藉其「物美價廉」的特性在海外開發者社區中引發了轟動。在API定價方面，DeepSeek R1服務對每百萬輸入token收取0.55美元，對每百萬輸出token收取2.19美元/百萬，而OpenAI最新版o1模型的相應收費分別為15美元/百萬和60美元/百萬。海外AI社區研究者Shubham Saboo表示，作為一款「100%開源」的模型，R1比OpenAI o1便宜96.4%，建議已經訂閱ChatGPT的開發者「放棄沉沒成本」。 

矽谷知名投資機構A16z的合夥人、Mistral AI董事會成員Anjney Midha表示：「從史丹福到麻省理工，DeepSeek-R1幾乎在一夜之間成為美國頂尖大學研究人員的首選模型」。法國企業家、推特意見領袖阿諾德·貝特朗（Arnaud Bertrand）發文稱，Deepseek讓世界意識到中國在技術和創新方面已經趕上了美國，並且在某些領域甚至超過了美國，盡管有人努力阻止這種情況的發生。

1月23日，一名Meta員工在匿名職場論壇Teamblind上發帖稱，Meta內部已經因為DeepSeek-R1而火燒屁股。DeepSeek-R1的訓練成本不到550萬美元，而Meta的生成式AI部門裡「每位領導的薪資都超過了這個數字」。

諾貝爾物理獎得主、「AI教父」傑佛瑞·辛頓在1月21日在一次專訪中表示，儘管美國試圖通過限制（如英偉達晶片）來減緩中國的發展，但這只會促使中國加速發展自己的技術，「他們可能會落後幾年，但最終會趕上」。

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