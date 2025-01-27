「AI界的拼多多」傳有Nvidia晶片 恐引美國調查

截至26日下午近4點，DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產品。(圖截自DeepSeek網站)

中國AI 公司DeepSeek(深度求索)20日對外正式發表DeepSeek-R1模型，因成本低廉且性能與OpenAI 最新的o1相媲美，引發轟動，傳出連矽谷 也震驚。不過，被業界譽為「AI界的拼多多」的DeepSeek可能引發美方調查，因市場傳出DeepSeek擁有5萬個已經被禁止出口至中國的Nvidia (輝達，另譯英偉達)H100人工智慧晶片。

「DeepSeek崩了」話題26日在中國社群平台上引發討論，有網友貼出螢幕截圖顯示，DeepSeek頁面跳出「服務器(伺服器)繁忙，請稍後再試」提示浮窗，直問：「是發生什麼事了啊？」

DeepSeek在26日下午回應表示，確實出現局部服務波動，但數分鐘內已解決問題。DeepSeek並指，此次事件可能與新模型發布後的訪問量激增有關，而官方狀態頁未將其標記為事故。

「DeepSeek崩了」話題26日下午登上微博熱搜，眾多網友分享DeepSeek螢幕截圖，表示暫時無法使用服務。網友留言紛紛提到伺服器當機當下正在使用服務：「唉，我剛還在問股票啊」、「伺服器崩潰的時候，我還在讓祂教我寫詩。」也有網友不解表示，「剛才還用的好好的」。

不過也有網友認為，DeepSeek本周因為評測結果追平美國矽谷企業OpenAI o1，但其開發成本卻遠遠低於OpenAI、Google等所開發的模型，震驚AI業界，火爆全網，估計是使用人數過多。

DeepSeek-R1模型發布後，的確引發轟動。新浪財經報導，截至26日下午近4點，DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產品。

去年年底，DeepSeek推出開源模型DeepSeek-V3。當時，聊天機器人競技場(Chatbot Arena)數據顯示，DeepSeek-V3在所有模型中排名第七，在開源模型中排第一，是全球前十個中性價比最高的模型。