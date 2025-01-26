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「難民」重回TikTok懷抱 小紅書在美活躍戶大幅減少

中國新聞組／北京26日電
隨著美國用戶重回TikTok懷抱，小紅書在美國每日活躍用戶數腰斬。（取材自澎湃新聞）
隨著美國用戶重回TikTok懷抱，小紅書在美國每日活躍用戶數腰斬。（取材自澎湃新聞）

美國總統川普上任第一天就簽署行政命令，要求熱門短影音社交媒體平台TikTok「不賣就禁」法律在未來75天內暫不執行，原本逃向小紅書的TikTok難民們迅速重回TikTok懷抱。數字市場情報公司Similarweb數據顯示，小紅書在美國較最高峰時期失去了一半以上的每日活躍用戶。

IT之家報導，由於TikTok禁令暫停執行，小紅書在美國的使用量迅速下降，1月20日至22日期間小紅書在美國移動端日活躍用戶平均數較前一周下降了約17%。而在禁令當天，小紅書每日活躍用戶曾達到3250萬。

據了解， 2013年6月成立的小紅書是中國網路購物和社交平台，相當受到年輕人歡迎，有70%使用者是90後，被部分媒體稱為「中國改良版Instagram」。2019年7月，小紅書已擁有超過3億使用者，有七成是女性。

2025年1月，由於美國法院裁定在境內停止TikTok營運，許多美國TikTok用戶因而湧向小紅書，不但讓小紅書登上當地App Store下載榜首，更掀起一波另類中美民間交流，促使小紅書緊急上架一鍵翻譯系統。然而，隨著TikTok禁令暫解，小紅書被打回原形，迎來的潑天流量成為一場短暫幻夢。

小紅書 TikTok 川普

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