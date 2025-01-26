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觀察站／一封春晚邀約 看到中搶占抗日話語權的盤算

記者 林則宏

央視春晚號稱是全球觀看人數最多的電視綜藝節目，迄今已連續製播42年，早成為中國民眾春節的一部分。這個政治意味日濃的電視節目該安排哪些節目、邀請哪些人參與，無疑都有著縝密的規畫。

美國明尼蘇達州36歲典當行老闆凱爾（Evan Kail）今年收到了春晚邀約。中媒報導，凱爾去年11月16日展開他的首次中國之行，首站來到北京後，次日即前往天安門廣場觀看升旗儀式，之後凱爾一路遊歷了天津、上海、杭州、南京等地。

1月12日，凱爾在武漢一家餐廳享用熱乾麵時，收到央視蛇年「春晚等著你」的邀約。報導稱，面對春晚邀約，凱爾激動表示：「我屬蛇，今年是我的本命年！春晚，我來啦！」

凱爾受邀出席春晚當然不是因為今年是他的本命年，能成為春晚嘉賓，全因2022年他將一本無意間取得、內有30餘張日軍侵華歷史相片的相冊，無償捐贈給中國。邀凱爾出席春晚，不過是北京當局為今年將大肆紀念抗日戰爭勝利80周年在預熱。

中共歷任領導人，習近平絕對是最重視日軍侵華史的一人。在習成為中共總書記後，2014年就將9月3日定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，並以立法形式將每年12月13日設為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。

2015年9月3日抗戰勝利70周年，中共還在天安門廣場舉行大閱兵，這也是習近平上任後首次大閱兵。2017年「盧溝橋事變」80周年，中國教育部宣布將中小學教材「八年抗戰」全改為「14年抗戰」，亦即把1931年「918事變」視為中國抗日戰爭的起點。

八年抗戰為何要改為14年？中國人民抗日戰爭紀念館館長李宗遠當年在光明日報撰文稱，「中國共產黨獨立領導了全民族抗日鬥爭：『918』事變第二天，即1931年9月19日，中共滿洲省委即發表『為日本帝國主義武裝占領滿洲宣言』。」

2014年7月7日，高齡95歲的台灣前行政院長郝柏村參觀中國人民抗日戰爭紀念館和盧溝橋抗日戰爭遺址時，在看到中共扭曲抗日史後還曾兩度高聲抗議：「是蔣委員長領導抗戰的！」但今天的台灣，早已沒什麼人在乎這段歷史，讓中共得以無痛奪取領導中國軍民對日抗戰的歷史光環。

李志綏在「毛澤東私人醫生回憶錄」書中提到，1972年9月27日，毛澤東會見時任日本首相田中角榮：「當田中為日本大戰期間的侵華罪行道歉時，毛說如果沒有日本侵華，也就沒有共產黨的勝利。」

共產黨建政相當程度的確受益於日本侵華，而今天北京當局之所以還要不斷挖掘並向人民強調這段80年前的歷史，則與其政權的維繫有著很大的關係。

中共 共產黨

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