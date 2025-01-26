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川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等

中國新聞組／北京26日電
川普上任後，中國人想「潤」往美國機會更小。圖為美國國土安全部將非法偷渡者遣返回中國。 (路透)
川普上任後，中國人想「潤」往美國機會更小。圖為美國國土安全部將非法偷渡者遣返回中國。 (路透)

川普回任美國總統，大幅收緊移民政策，加強邊境管控力道，對於極力想「潤（run）」出中國的民眾來說，奔向美國的大門恐怕已經關上，逼迫他們轉向日本、馬來西亞、西班牙等其他國家。

中央社報導，熟悉中國各式對外移民業務、包括「走線」的老洪表示，厄瓜多去年6月暫停對中國人入境免簽，如同斷掉了中國人「走線」進入美國的一塊跳板；加上川普挑起反移民情緒及他重新當選美國總統，不論美國還是墨西哥都開始緊縮及加強查緝非法移民，愈來愈多的「走線客」無法順利像先前般取得庇護，甚至還有人被遣送回中國，不但被開徵高額罰款，護照更直接被註銷。「川普回來了，『走線』這條路，算是斷了」。

不過，儘管「走線」看似斷了，其他的方式卻依然存在，只是風險也高了起來。

老洪表示，先前有一種較有財力者常用的方式是，先取得可多次進出日本的簽證，再從日本直飛墨西哥免簽入境，再伺機進入美國，省去了在叢林、沼澤裡冒險「走線」的危險，但費用超過2.5萬美元。然而，墨西哥如今也開始加強防堵，拒絕這類中國人入境。

那麼，不去美國，有替代選擇嗎？綜合老洪經手的案例及現有資訊，不少中國民眾就近選擇了泰國和馬來西亞，特別是馬來西亞有後來居上的趨勢。老洪表示，泰、馬入境相對容易，對移民的要求沒那麼高，生活適應也較容易。在美國「走線」潮漸消後，泰、馬成為中國民眾「潤」出國的新選擇。

但老洪說，馬來西亞後來居上，和泰國與中國簽有引渡協議有些關聯。前些年，有些涉及政治案件的中國民眾「潤」到泰國，卻差點在中國要求下引渡回國，加上中國安全單位在泰國布設的「耳目」一向眾多，也使得馬來西亞成為中國民眾「潤」出國的熱門標的。

對高收入人群來說，日本反而比美歐更受青睞，主要是日本政策上雖然一向排斥中國普通移民，但卻頗歡迎投資型移民。因此，不想被「走線」、簽證折騰的中國高收入人群，日本成了「潤」出國的新選擇。

日本成為中國高收入族群「潤」出國的新選擇。圖為日本成田機場貨幣兌換處。( 路透）
日本成為中國高收入族群「潤」出國的新選擇。圖為日本成田機場貨幣兌換處。( 路透）

老洪提到，傳統上是中國富人移民首選的加拿大，近來也有普通中國人採取逾期滯留尋求政治庇護的方式試圖留下。但加拿大近來也收緊了旅遊簽證發放，這和川普回鍋白宮不無關聯，這招是否還管用不無疑問；至於歐洲，移民門檻相對較低的西班牙，也是這幾年興起的中國移民標的，但歐洲反移民氣氛近年來明顯升高，也使一些中國人為之卻步。

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