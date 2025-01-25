華裔科學家離美潮 胡錫進：中國落後領域正是其奮鬥場

環球時報前總編輯胡錫進分析近期引發熱議的華裔科學家離美潮。（取自胡錫進微博）

計算機科學家和區塊鏈專家陳婧近日離開美國，全職加入北京清華大學擔任教授，引發熱議。中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進認為是美國政府、尤其是情報界對在美華人 的整體懷疑推動這波華裔 科學家離美潮，他也呼籲不要讓中國的形式主義入侵到這些人的日常工作中，要真正給予信任，提供在科研上放手一搏的各種條件。

胡錫進盤點，近期除陳婧回到中國，在美國埃默里大學（Emory University）任教近13年的生物統計學者胡懿娟今年也已回到北京大學任全職教授；此前曾受到美國政府的調查的頂尖癌症 科學家孫少聰在2024年7月回到中國組建實驗室；被譽為「納米發電機之父」的華裔科學家王中林則在去年9月結束十年旅美生涯，回到中國進行奈米科學和技術的相關研究。

關於這波華裔科學家離美潮，胡錫進指出，是源於2018年美國的「中國行動計畫」，目的是起訴某些美國政府認為與中國有關聯、而且存在間諜行為的在美科學研究人員和學者，這項行動導致中美關係緊張，以及美國政府、尤其是情報界對在美華人的整體懷疑。

美籍華裔數學家、現任北京清華大學丘成桐數學科學中心主任丘成桐認為，過去十年，美國政府對中國科學家表現出嚴重歧視，這些科學家除了離開美國已經別無選擇，因為他們只有在支持性的研究環境中才能展現出最佳工作狀態。

胡錫進引述「美國國家科學院院刊」（PNAS）2023年一份調查顯示指出，在「中國行動計畫」展開數年調查後，有超過三分之一的美國華裔科學家「覺得自己不受歡迎」，72%的人「覺得自己作為學術研究人員不安全」，約70%的人「對美國政府調查華裔研究人員擔心受怕」。

除美方的推力，胡錫進認為當前中國的綜合科技研發實力和經濟實力已經處在世界很高的水平，工業和科技基礎已經能夠支持在任何尖端領域朝著世界頂級水平開展探索和衝刺，中國相對落後的領域正是歸國科學家們大展宏圖、實現人生最大價值的奮鬥場，這樣的回歸比他們在美國獲得博士學位，或者只有短暫研究經歷就回到國內，帶回來的科研價值顯然更高。