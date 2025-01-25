我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

「寧可不動用關稅對付中國」 川普再釋貿易鴿派訊號

編譯劉忠勇／綜合報導
就川普可能加徵關稅，中國喊話加強對話協商。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）
就川普可能加徵關稅，中國喊話加強對話協商。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）

美國總統川普表示，他寧可不必對中國加徵關稅，為他繼續威脅採取行動之際，最新釋出的貿易鴿派訊號。他稍早在世界經濟論壇（WEF）表示，美中關係會「非常好」，但也必須「公平」，並表示若世界各地企業不在美國生產產品，就要繳納關稅，預示他將以關稅追求他認知的公平。

川普接受福斯新聞（Fox）訪談時表示，「我們對中國有個非常大的權力，就是關稅，他們不希望我們動用，我也寧可不要用到。不過，這是一個對中國極具威力的權力」。

他再度讚賞中國及國家主席習近平，說習近平「就像我朋友」，兩人最近的通話「進行得很順利」，「這是一場很好、也友好的對話」，「在新冠疫情之前，我與他的關係非常好。他們是一個非常有抱負的國家，而他是一位非常有抱負的領袖」。

問到能否和中國針對公平貿易行為達成協議時，川普回答「我能辦到」。

川普23日稍早在WEF年會發表視訊演說，被問到美中關係時表示，「我認為我們的關係會非常好」，我們要的只是公平，我們只想要公平的競爭環境，也不想占便宜，我們對中國一直是鉅額（貿易逆差）…對許多亞洲國家也是如此，我們不能、也不會繼續這樣下去」。

他也說，「我們期待與中國和睦相處，希望中國幫助我們終結戰爭，特別是俄烏戰爭」。他上任第二天已揚言，若中國繼續讓芬太尼「湧入」美國，計畫2月1日起對中國商品加徵10%的關稅，並重申，若俄國不結束烏克蘭戰爭，也將對俄國施以「大規模」關稅，並實施「重大」制裁。

連日來，中國也重申願意與華盛頓進行談判。川普稱若不是關稅對中國強而有力，「寧可不用向中國加徵關稅」，央視報導，中國外交部發言人毛寧24日重申中美經貿合作互利共贏。至於川普並盼中國為結束俄烏戰爭發揮重大作用，毛寧舊調重彈指「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

毛寧也表示，「中國從不刻意追求貿易順差」。儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的，雙方可以就此加強對話和協商。

美國之音引述彭博報導，川普在上任後沒有立刻對中國徵收關稅，且他最近的威脅比去年競選時的言論還要溫和，被市場評估為是一個正面訊號。

在競選期間，川普提出對中國徵收60%左右的額外關稅，經濟學家表示，如果實施，可能會嚴重打擊美中之間的貿易。「市場現在可能會減少對關稅的押注，川普對中國繼續採取更溫和的態度。」馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim表示。

關稅 川普 烏克蘭

上一則

首次接觸擦「火花」 王毅通話魯比歐：大國要有大國樣子

下一則

中國地方政府賣地收入連3年縮水 加劇財政緊張

延伸閱讀

一搭一唱？普亭：如果川普當時是總統 俄烏戰爭可能不會發生

一搭一唱？普亭：如果川普當時是總統 俄烏戰爭可能不會發生
川普政府首度動用軍機驅逐非法移民 欲降落墨西哥傳遭拒

川普政府首度動用軍機驅逐非法移民 欲降落墨西哥傳遭拒
川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建

川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步