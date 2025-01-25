「寧可不動用關稅對付中國」 川普再釋貿易鴿派訊號

就川普可能加徵關稅，中國喊話加強對話協商。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）

美國總統川普 表示，他寧可不必對中國加徵關稅 ，為他繼續威脅採取行動之際，最新釋出的貿易鴿派訊號。他稍早在世界經濟論壇（WEF）表示，美中關係會「非常好」，但也必須「公平」，並表示若世界各地企業不在美國生產產品，就要繳納關稅，預示他將以關稅追求他認知的公平。

川普接受福斯新聞（Fox）訪談時表示，「我們對中國有個非常大的權力，就是關稅，他們不希望我們動用，我也寧可不要用到。不過，這是一個對中國極具威力的權力」。

他再度讚賞中國及國家主席習近平，說習近平「就像我朋友」，兩人最近的通話「進行得很順利」，「這是一場很好、也友好的對話」，「在新冠疫情之前，我與他的關係非常好。他們是一個非常有抱負的國家，而他是一位非常有抱負的領袖」。

問到能否和中國針對公平貿易行為達成協議時，川普回答「我能辦到」。

川普23日稍早在WEF年會發表視訊演說，被問到美中關係時表示，「我認為我們的關係會非常好」，我們要的只是公平，我們只想要公平的競爭環境，也不想占便宜，我們對中國一直是鉅額（貿易逆差）…對許多亞洲國家也是如此，我們不能、也不會繼續這樣下去」。

他也說，「我們期待與中國和睦相處，希望中國幫助我們終結戰爭，特別是俄烏戰爭」。他上任第二天已揚言，若中國繼續讓芬太尼「湧入」美國，計畫2月1日起對中國商品加徵10%的關稅，並重申，若俄國不結束烏克蘭 戰爭，也將對俄國施以「大規模」關稅，並實施「重大」制裁。

連日來，中國也重申願意與華盛頓進行談判。川普稱若不是關稅對中國強而有力，「寧可不用向中國加徵關稅」，央視報導，中國外交部發言人毛寧24日重申中美經貿合作互利共贏。至於川普並盼中國為結束俄烏戰爭發揮重大作用，毛寧舊調重彈指「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

毛寧也表示，「中國從不刻意追求貿易順差」。儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的，雙方可以就此加強對話和協商。

美國之音引述彭博報導，川普在上任後沒有立刻對中國徵收關稅，且他最近的威脅比去年競選時的言論還要溫和，被市場評估為是一個正面訊號。

在競選期間，川普提出對中國徵收60%左右的額外關稅，經濟學家表示，如果實施，可能會嚴重打擊美中之間的貿易。「市場現在可能會減少對關稅的押注，川普對中國繼續採取更溫和的態度。」馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim表示。