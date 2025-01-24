中國公民涉菲律賓間諜案遭捕 中方稱純屬誣蔑抹黑

菲律賓官員20日召開記者會表示，執法部門日前逮捕了一名涉嫌從事間諜活動的中國公民Deng Yuanqing及其兩名菲律賓同夥。（擷取自Manila Standard）

菲律賓執法部門日前逮捕了一名涉嫌從事間諜 活動的中國公民，對此，中國駐菲律賓使館發言人25日回應，所謂中國公民在菲從事「間諜」活動純屬誣蔑抹黑，已要求對被捕中國公民進行領事探視，同時與該中國公民家屬保持聯繫並積極提供領事保護和協助。

中國駐菲律賓大使館 25日以「答記者問」的形式發布公告，提問指出，近日，菲律賓國家調查局召開新聞發布會，宣布菲執法部門聯合菲武裝部隊破獲一起「中國間諜案」，逮捕了一名涉嫌在菲從事「間諜」活動的中國公民。中國使館對此有何評論？

中國駐菲律賓使館發言人回應稱，所謂中國公民在菲從事「間諜」活動純屬誣蔑抹黑。中國駐菲使館高度關注此案，第一時間向菲方提出嚴正交涉，要求對被捕中國公民進行領事探視，同時與該中國公民家屬保持聯繫並積極提供領事保護和協助。

發言人指出，敦促菲方以事實為依據，不要搞有罪推定，停止捕風捉影的政治炒作，依法公正處理有關案件，切實履行雙邊領事條約義務，盡快安排使館官員領事探視，切實保障在菲中國公民合法權益。

綜合外媒報導，菲律賓官員20日透露，執法部門日前逮捕了一名涉嫌從事間諜活動的中國公民Deng Yuanqing及其兩名菲律賓同夥，經調查，該名男子隸屬於位於中國東部江蘇省南京市的解放軍 陸軍工程大學。

菲律賓國家調查局局長聖地亞哥（Jaime Santiago）表示，該名男子隸屬於菲律賓當局一直在追蹤的團體，情報顯示，他們對包括軍事設施在內的關鍵基礎設施進行偵察；菲律賓當局並收繳該名男子所擁有的相關設備。包括一種可以製造「目標基礎設施」三維圖像的設備和導航衛星系統。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）表示，該團體訪問的一些地點包括根據軍事協議美軍獲准進入的基地；菲律賓國家調查局網路犯罪負責人洛托克則指出，他們經常光顧關鍵基礎設施，特別是軍營、地方政府辦公室、發電廠、警察營地、車站甚至購物中心。