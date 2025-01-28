2025年中國航天展望：「輕舟」升空、「天問」挑戰小行星

中國科學院微小衛星創新研究院的「輕舟」貨運飛船方案入選中國太空站低成本貨物運輸系統總體方案甄選。圖為其與太空站對接的演示畫面。(取材自中國科學院微小衛星創新研究院網站)

2024年，中國航天精彩不斷，嫦娥六號成功取回人類首批月背樣品，空間站科學研究取得多項重要進展。2025年，中國空間站有望迎來新的「輕舟」貨運飛船；天問二號探測器也將實現對近地小行星2016HO3實現近距離探測、採樣返回和主帶彗星探測。展望未來，中國航天將穩步推進各項探索計畫，為全球空間科技的發展持續貢獻力量。

大公報報導，2025年是中國「十四五」規畫收官之年，創新與突破將成為貫穿這一年中國科學技術發展的關鍵詞。

中國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，中國開始研製「輕舟」貨運飛船和「昊龍」貨運航天飛機，以降低中國空間站上行貨物運輸成本，增強上行貨物運輸靈活性，探索發展商業航天模式。

根據計畫，「輕舟」貨運飛船將於2025年9月執行首次飛行任務。它採用一體化單艙構型，貨艙空間27立方米，上行貨物運力可達2噸，可搭載航天員生活物資、科學實驗設備、科學載荷等。它將採用多種載荷方案和智能設計，以提高航天員的貨物取送效率以及貨物處理的整體效率。「昊龍」貨運航天飛機則將具備突出的可重複使用能力。

天問一號探測器著陸火星，這是由祝融號火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌。(新華社)

2020年，中國通過天問一號任務實現對火星 的「繞落巡」探測。5年後，天問系列再次登場，天問二號將實施近地小行星2016HO3取樣返回和小行星帶中的主帶彗星311P環繞探測任務。

2025年，天問二號將實現近地小行星的繞飛探測、附著和取樣返回，即通過一次任務實現對近地小行星的近距離探測、採樣返回和主帶彗星探測，並開展遙感探測、就位探測以及樣品實驗室分析相結合的多種探測活動，使中國小天體探測技術達到國際先進水平。

報導指出，中科院國家天文台研究員李春來等科學家就天問二號任務發表的論文指出，在人類30多年小天體探測的歷程中，美、歐、日先後完成了各自獨特的標誌性任務，並取得了非常顯著的科學探測成果。中國天問二號小行星探測任務高起點起步，計畫3年內完成近地小行星探測和取樣返回，10年內到達主帶開展環繞探測。

天問二號任務從解決小行星探測主要的科學問題出發，圍繞近地小行星和主帶彗星探測科學目標，設計了「認知小天體、解密小天體，追溯小天體的前世和今生，探索生命和地球水的起源，揭示太陽對小天體的影響，以及探究小天體對地球的危害」等五大類科學目標，以期取得創新性研究成果。

科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。(新華社)

2024年3月20日8時31分，探月工程四期鵲橋二號中繼星由長征八號遙三運載火箭在中國文昌航天發射場成功發射升空。(新華社)

2024年10月30日，神舟十九號航天員乘組和神舟十八號航天員乘組在太空核心站交流。(新華社)

在位於上海的中國科學院微小衛星創新研究院總裝廠房，科研人員對「微笑」衛星進行最後的檢查。衛星預計于2025年7月運往法屬圭亞那庫魯發射場，2025年底前擇機發射。(新華社)