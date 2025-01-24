我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

川普料「蕭規曹隨」禁ASML對中出口 荷總理：我們說了算

中國新聞組／北京24日電
荷蘭總理史庫夫。（路透資料照片）
荷蘭總理史庫夫。（路透資料照片）

荷蘭總理史庫夫近日接受彭博採訪，指出在荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）對華出口產品的問題上，荷蘭政府希望自行決定政策，強調荷蘭與中國保持良好貿易關係，將與中國就相關問題交換意見。荷蘭明確表達立場，形同大大破壞了美國對中國實施的晶片封鎖網。

綜合觀察者網、香港文匯報等媒體報導，史庫夫表示，拜登政府以國安為由，就限制ASML對中出口晶片製造設備，向荷蘭政府施加了相當大的壓力，預期川普也將延續相同作法，要求荷蘭與美國對中立場「一致」。史庫夫認為，「我們自行決定實施什麼樣的政策非常重要」，並強調荷蘭政府已採取了自己的專家控制措施，「非常仔細地研究了什麼是國家安全利益所需要的」。

史庫夫透露，他將與中方高層在荷蘭進行會晤，雙方可能會討論出口管制問題，「我們會非常認真聽取對方意見」。更強調荷蘭與中國之間有著良好的貿易關係，「好朋友之間也會在一些特定問題上發生爭執。我們也是這樣看待與中國的關係。」

彭博報導，根據ASML去年第3季在中國市場銷售額達到27.9億歐元，幾乎是其總銷售額的一半。這家企業預計，今年中國市場銷售額將占企業總收入的20%左右。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。(路透)
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。(路透)

ASML是全球唯一先進微影設備製造商，在美國主導的出口限制措施下，ASML從未銷售自家先進的極紫外光（EUV）微影設備到中國。受拜登政府施壓，荷蘭當局去年也限制對大陸的深紫外光（DUV）設備出口。而拜登在離任前進一步升級對中出口限制，如果荷蘭強制執行相關措施，可能影響ASML向部分中企銷售設備。

日前，荷蘭政府曾表示決定把ASML的對華銷售情況，排除在敏感商品出口信息的披露範圍之外。分析認為，此舉凸顯荷蘭已有認知：把中國排除在正常出口國清單之外，美國卻在發展自己的光刻機技術，最終受損的必是自己。

晶片

上一則

武漢封城5周年了 「新冠一代」集體創傷仍心有餘悸

下一則

黑白集／北京幫魯比歐改譯名 為了助美中關係解套？

延伸閱讀

川普自認與習近平關係好 但希望美中貿易關係平等

川普自認與習近平關係好 但希望美中貿易關係平等
川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案

川普下令 解密剩餘甘迺迪、金恩遇刺檔案
馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢 川普不以為意：單純討厭某人
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀