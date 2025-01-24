川普料「蕭規曹隨」禁ASML對中出口 荷總理：我們說了算

荷蘭總理史庫夫。（路透資料照片）

荷蘭總理史庫夫近日接受彭博採訪，指出在荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）對華出口產品的問題上，荷蘭政府希望自行決定政策，強調荷蘭與中國保持良好貿易關係，將與中國就相關問題交換意見。荷蘭明確表達立場，形同大大破壞了美國對中國實施的晶片 封鎖網。

綜合觀察者網、香港文匯報等媒體報導，史庫夫表示，拜登政府以國安為由，就限制ASML對中出口晶片製造設備，向荷蘭政府施加了相當大的壓力，預期川普也將延續相同作法，要求荷蘭與美國對中立場「一致」。史庫夫認為，「我們自行決定實施什麼樣的政策非常重要」，並強調荷蘭政府已採取了自己的專家控制措施，「非常仔細地研究了什麼是國家安全利益所需要的」。

史庫夫透露，他將與中方高層在荷蘭進行會晤，雙方可能會討論出口管制問題，「我們會非常認真聽取對方意見」。更強調荷蘭與中國之間有著良好的貿易關係，「好朋友之間也會在一些特定問題上發生爭執。我們也是這樣看待與中國的關係。」

彭博報導，根據ASML去年第3季在中國市場銷售額達到27.9億歐元，幾乎是其總銷售額的一半。這家企業預計，今年中國市場銷售額將占企業總收入的20%左右。 荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）。(路透)

ASML是全球唯一先進微影設備製造商，在美國主導的出口限制措施下，ASML從未銷售自家先進的極紫外光（EUV）微影設備到中國。受拜登政府施壓，荷蘭當局去年也限制對大陸的深紫外光（DUV）設備出口。而拜登在離任前進一步升級對中出口限制，如果荷蘭強制執行相關措施，可能影響ASML向部分中企銷售設備。

日前，荷蘭政府曾表示決定把ASML的對華銷售情況，排除在敏感商品出口信息的披露範圍之外。分析認為，此舉凸顯荷蘭已有認知：把中國排除在正常出口國清單之外，美國卻在發展自己的光刻機技術，最終受損的必是自己。