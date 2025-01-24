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伊朗貨船被指自中運回飛彈原料 中實體恐遭美制裁

記者黃國樑／綜合報導
金融時報報導，兩艘載有導彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。圖為伊朗在一次軍演中試射飛彈。 (美聯社)
金融時報報導，兩艘載有導彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。圖為伊朗在一次軍演中試射飛彈。 (美聯社)

英國金融時報22日援引兩個西方國家安全官員的情報報導稱，兩艘載有飛彈推進劑原料的伊朗貨船將在未來幾周內從中國駛往伊朗。此交易可能會使涉及的中國實體受到美國旨在遏制伊朗武器計畫的制裁，因為兩艘伊朗船隻已經受到美國的制裁。

金融時報稱，懸掛伊朗國旗的「Golbon」號和「Jairan」號預計將攜帶超過1000噸過氯酸鈉，這些過氯酸鈉用於製造過氯酸銨，而過氯酸銨是飛彈固體推進劑的主要成分。

報導稱，過氯酸銨是受飛彈技術出口管制制度控制的化學物質之一。報導引述兩名未透露姓名的官員的話稱，這批過氯酸鈉可生產960噸過氯酸銨，足以製造1300噸推進劑，可為260枚伊朗中程飛彈提供燃料。

官員表示，過氯酸鈉正被運往伊朗伊斯蘭革命衛隊，34個裝有該化學品的20尺貨櫃已被裝載到從中國岱山島（浙江舟山）出發的「Golbon」號上。

報導稱，Jairan 預計將於2月初帶著22個貨櫃離開中國。官員指，這兩艘船均屬於伊朗實體，預計將在不停靠任何港口的情況下完成前往伊朗的為期三周航行。

官員表示，這些化學品在上海以北的太倉港口裝載到「Golbon」號上，目的地是波斯灣伊朗南部阿巴斯港。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，他不了解這個報導的情況。華盛頓制裁律師雅各布森表示，雖然聯合國對伊朗飛彈計畫的制裁不再生效，但參與所通報交易的中國實體，可能會因與伊朗革命衛隊和已受制裁船隻的交易而面臨美國制裁。

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