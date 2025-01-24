WSJ：川普對中關稅案「賣關子」 中摸石頭過河

美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。（路透）

美國總統川普 威脅對中國商品加徵10％關稅 ，報復中國未能嚴格執法阻止芬太尼進入美國。紐約時報指出，川普這個做法可能鼓舞北京，因這不僅低於川普選戰期間宣稱對中國商品徵收60％關稅，且再次確定他有意與中國談判。華爾街日報則引述分析稱，川普對中國一直在發出相互矛盾信號，關稅也「賣關子」，這讓中國現階段只能不停猜川普下一步究竟要做什麼。

在上任的頭兩天，川普還提出將關稅與TikTok 命運掛鉤的想法，還說他期待應邀訪中國。川普看來有意與中國交易。報導引述分析人士說，北京可能正盤算著安撫川普，也許通過出售TikTok、打擊芬太尼原料生產商，或更新川普與中國領導人習近平2020年簽定的貿易協議。

戰略與國際研究中心研究員甘思德說，「從經濟角度來看，達成某種表面上的大交易符合美中利益，既能滿足雙方政治需求，又不至於犧牲太多」。

當前美中關係走向的第一個重大考驗，可能是TikTok。中方也許會在TikTok問題上妥協。而上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，川普「一開始想嘗試用非對抗方式解決問題，但他肯定會討價還價，所以我們要做好心理準備」。

另據華爾街日報報導，川普就職時推遲兌現關稅威脅，並表示願意與中國領導人進行商業談判。不過川普也再次威脅要在貿易、技術和安全問題上對北京方面採取行動。

中國與川普的關係在過去一直不穩定。新加坡國立大學政治學家莊嘉穎表示，自競選活動以來，川普一直在發出相互矛盾的信號，在對關稅的強硬言論和宣揚他與習近平的私人關係之間搖擺不定。而在川普就職典禮幾小時後，習近平就發出了對美國戰略壓力的警惕信號，他與俄羅斯總統普亭視頻通話承諾加強中俄合作，此舉明顯是在對外展示團結。

一些專家表示，如果川普果真兌現關稅威脅，中國相信自己有能力減少損失，甚至一定程度上從中獲益。瑞聯銀行駐香港高級亞洲經濟學家Carlos Casanova表示，中國的通貨緊縮可能會讓中國商品在美國買家眼中保持吸引力，「10%關稅將是非常容易應付的」。

而中國商務部昨回應稱，關稅措施不利於中美雙方及世界；中方願與美方共同推動中美經貿關係朝穩定方向發展。