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「中美高官需接觸」北京1句話釋解除制裁魯比歐訊息？

記者賴錦宏／綜合報導
1月25日，魯比歐宣誓就任美國國務卿後發表講話。（路透）
1月25日，魯比歐宣誓就任美國國務卿後發表講話。（路透）

美國新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）對中國立場一向強硬，被中國官方列為制裁名單，使其未來與中方的互動備受注目。對此，北京學者認為，在中方樂意與美國改善關係下，制裁有機會退化為「技術問題」，雙方互動不至於受影響。

據香港01報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，目前中美關係以友善為優先的氣氛下，若中方決定邀請魯比歐到中國會談，那麼中方為魯比歐解除制裁是輕而易舉的，甚至不用公開宣布。

另一名不願具名的中國學者則指出，從中國外交部發言人郭嘉昆日前的發言就能看出端倪，且頗有深意。郭嘉昆例行記者會上曾表示，中方將堅定維護國家利益，同時，中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。

該學者分析，郭嘉昆所言的「中方將堅定維護國家利益」，言外之意就是中國先前對魯比歐的制裁，是基於維護國家利益所為。那麼，「堅定維護國家利益」，即代表中方先前對魯比歐的兩次制裁，本質上並沒有錯，也是在為中方未來與魯比歐在中國接觸作好鋪墊，避免再落話柄。

他表示，關鍵在「中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸」，這形同明示，中國認為和魯比歐這般美國外交系統最高主管接觸是有必要的，至於「適當方式」則再由中方認定。

該學者進一步稱，如果中方確立邀請魯比歐訪華，魯比歐當然得在一定程度上，無論是言語上還是行動上，緩和其一向的對華強硬立場。如果他做得到，且中美關係不搞得太僵，那中方可有很多種方式避開制裁，並設法平息民間輿論。例如以魯比歐被制裁時仍是參議員，但他現在已改任國務卿等作為理由。屆時，制裁就有機會退化為「技術問題」。

時殷弘及上述學者皆認為，無論魯比歐對中國有多強硬，都必須聽命於總統川普，這是川普用人的底限。不具名學者並表示，如此一來，未來北京勢必會想盡辦法繞開魯比歐，直接接觸川普的核心幕僚，以爭取更多空間，降低魯比歐個人對中國的衝擊性。

另外，魯比歐21日會見了來自日本、印度和澳洲的最高外交官，這標誌著川普政府在美日印澳「四方安全對話」（QUAD）的討論中，正式啟動了其外交政策事務，也表明這一機制仍將是川普政府的優先事項。香港南華早報援引專家觀點認為，這突顯了川普政府對維持亞洲戰略平衡的重視，尤其是鑑於中國在經濟和軍事領域不斷擴大的影響力。

魯比歐 川普 國務卿

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