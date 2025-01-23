川普「退群」、國際組織空出位置 中國「機會來了」

川普2.0時代展開，迫不及待開啓「退群」進程。（美聯社）

美國總統川普 剛上台就宣布美國退出世界衛生組織和巴黎氣候協定等國際組織，外媒分析認為，川普開啟的「退群」進程，在相關國際組織留下「領導權真空」的位置，這可能正好給了中國填補這個位置的機會。有美國學者認為，中國將因此透過在氣候問題上發揮領導作用來獲得經濟和政治優勢的機會，並進行創新並發揮領導作用。

據美聯社報導，川普此舉將他的單邊主義路線帶回白宮 ，中國與日本、印度等拜登前朝拉攏的美國盟友關係正開始改善。白宮20日「川上拜下」，對中國可能是個機會。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，川普可能疏離美國盟友，讓這些盟友更關注中國的角色，這實際上也已提供中國外交的機會，「我認為我們應把握此機會」。

據觀察者網引述南華早報報導指出，川普的「退群」決定也許會對全球氣候變化和公共衛生治理造成嚴重打擊，同時留下一個有待中國填補的「領導權真空」。華東師範大學政治與國際關係學院教授約瑟夫．葛列格里・馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）分析認為，全球氣候和公共衛生領域的領導權可能會自然地向中國轉移，「與川普相比，中國對國家和全球公共衛生有著更強的責任感」。

報導引述美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）專門研究中國環境治理的法學教授亞歷克斯・王（Alex Wang）表示，美國退出「巴黎協定」將嚴重損害全球應對氣候變化的努力，但美國的退出將給中國一個透過在氣候問題上發揮領導作用來獲得經濟和政治優勢的機會，「在這個關鍵時刻，川普的舉動使中國能夠在氣候治理方面進行創新並發揮領導作用」。

新加坡尤索夫伊薩研究院訪問高級研究員的龐中英也認為，由於中國一直以來對綠色產業的支持，中國能更輕易地承擔起氣候領域的領導角色。

不過，在龐中英看來，考慮到美國一直是世衛 組織的最大「金主」，美國在這個國際組織中有著不可替代的作用，美國的退出無疑會對該組織造成損害，中國可能難以填補這一領導權真空。他認為，美國的非政府組織，如目前是世衛組織第二大捐助方的蓋茲基金會，將繼續對該組織產生影響。