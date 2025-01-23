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關注中國…「四方安全對話」外長會議聲明卻通篇不提中

中國新聞組／綜合報導
美國國務卿魯比歐（右二）21日在華府國務院與日本外相岩屋毅（左一）、印度外長蘇杰生（左二）和澳洲外長黃英賢（右一）舉行「四方安全對話」外長會議。（路透）
美國國務卿魯比歐（右二）21日在華府國務院與日本外相岩屋毅（左一）、印度外長蘇杰生（左二）和澳洲外長黃英賢（右一）舉行「四方安全對話」外長會議。（路透）

美國總統川普第二任期正式上路，新科國務卿魯比歐21日宣誓就職後隨即參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）外長會議。這次川普新政府首場「四方安全對話」外長會議聲明通篇未提北京，但指威脅日增，「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動」。

魯比歐在國務院與日本外相岩屋毅、印度外長蘇杰生和澳洲外長黃英賢會面。根據國務院晚間發布的聯合聲明，四國重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

聲明指出，美國、日本、澳洲和印度堅信，國際法、經濟機會、和平、穩定以及海洋領域等所有面向的安全，是印太區域民眾發展與繁榮的基礎，未來將推動可靠且具韌性的供應鏈。

根據聲明，這四國在面對日增的威脅下，將致力強化區域海事、經濟和科技安全，也期待在未來幾個月推進合作。下屆Quad峰會於印度舉行，成員國將定期會晤籌備。

路透報導，「四方安全對話」由4個關注中國勢力日益擴大的國家組成，這場外長會議在美國國務院舉行，目的是要表明對抗北京當局是川普新政府的首要任務之一。不過，這次川普上任後首次舉行的Quad外長會議，和去年7月在東京舉行的外長會議一樣，會後聲明沒有點名中國，也未提台海。

參與籌備會議的人士指出，這場會議還可能為Quad成員國領袖在川普上任初期舉行峰會奠定基礎。Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，同年9月在華府舉行首次面對面峰會。

川普 印度 國務院

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