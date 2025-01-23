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春節倒時計數 上海吳淞口郵輪港 迎國際客運高峰

中國新聞組／綜合報導
上海吳淞口國際郵輪港春節期間將迎客運高峰。圖為去年初，愛達魔都號載著3000餘名遊客駛離上海吳淞口國際郵輪港。 （中新社）
上海吳淞口國際郵輪港春節期間將迎客運高峰。圖為去年初，愛達魔都號載著3000餘名遊客駛離上海吳淞口國際郵輪港。 （中新社）

根據上海海事局消息，2025年春運期間（1月14日至2月22日）預計有41艘次國際郵輪靠離亞洲最大郵輪母港——上海吳淞口國際郵輪港，同比增加78%，預計發送27萬遊客，同比增長237%。

中新社報導，其中，春節假期期間（1月28日至2月4日），該港將有5艘國際郵輪推出9個航次的春節航班，包括海洋光譜號2艘次、愛達·魔都號2艘次、鼓浪嶼號2艘次等。這是吳淞口國際郵輪港運營以來，郵輪航次最多，最繁忙的春節假期，屆時將有6萬餘名遊客乘坐國際郵輪出行，同比大幅增長275%。 　　

2024年全球郵輪旅遊和中國旅遊市場快速復甦，吳淞口國際郵輪港在其中表現尤為突出。2024年，該港全年進出境郵輪達403個航次，其中母港航次占比97.5%，接待出入境旅客134.13萬人次。近日，地中海郵輪MSC榮耀號和皇家加勒比遊輪海洋光譜號也回歸該港，開啟2025年中國母港運營。

在提高國際郵輪準點率方面，作為上海海事局直屬海事分支機構之一，寶山海事局聯合吳淞船舶交通管理中心，細化服務保障方案，嚴格落實一船一策國際郵輪安全監管和服務保障方案，為國際郵輪安全、準點靠離開闢綠色通道。

據悉，2023年5月吳淞口國際郵輪港試點復航以來，該港已安全靠離國際郵輪超500艘次，進出遊客逾140萬人次。

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