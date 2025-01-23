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能反潛、會隱身…中航母「帶刀護衛」漯河艦青島入列

記者陳政錄／綜合報導
1月22日上午，中國解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦在青島某軍港交接入列。( 新華社)
1月22日上午，中國解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦在青島某軍港交接入列。( 新華社)

解放軍海軍再添新武器。新華社報導，海軍054B護衛艦首艦「漯河艦」23日在青島某軍港交接入列。軍事專家分析，該艦是遠洋型護衛艦，使用新型動力系統，性能先進，能夠擔負防空、反潛等任務，能成為航空母艦編隊的「帶刀護衛」，未來也會在三亞部署。

根據公開資訊顯示，該艘054B護衛艦「漯河艦」舷號為「五四五」，排水量約五千噸，是中國自主研製建造的新一代護衛艦，在艦艇隱身技術、作戰指揮系統、火力集成控制等方面皆取得突破。

「環球時報」引述軍事專家張軍社看法，指其具有先進的雷達偵測、火力整合控制技術，很強的反潛能力、隱身性能，將顯著提升綜合作戰能力。

有分析認為，054B艦將在航母編隊中發揮重要作用，張軍社說，該艦配備先進的主動相控陣雷達和火控雷達，搜索距離遠、範圍廣，同時反潛能力更加突出，從已公布畫面看來，直升機甲板、機庫加大加寬，可容納更大的新型反潛直升機，加上武器種類多元，能夠成為航母或大型兩棲攻擊艦的「帶刀護衛」。

因此，張軍社認為，漯河艦在青島「某軍港」交接入列，有利於該型艦未來和遼寧艦航母編隊展開訓練，與航母編隊形成合力，「我們在三亞也部署有航母，因此054B護衛艦未來也會在三亞部署」。

軍事專家張學峰表示，054B護衛艦的反潛、反艦、防空性能均衡，是目前世界上最先進的護衛艦之一。「更重要的是，通過新技術的運用，054B驅逐艦很好地兼顧了經濟性和性能。海軍可以大量建造裝備，滿足應對多元海上威脅的需求。」

日前，國防部發言人吳謙曾對「054B護衛艦上海下水」表示，海軍按照有關計畫發展主戰艦艇等裝備，是著眼國安需要、海軍建設發展全局作出的正常安排。

去年12月底，中國剛在上海滬東中華造船廠，舉行076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」下水命名儀式。張軍社稱，隨著先進艦艇逐步服役，海軍將具備更強的遠海綜合作戰能力，可更好地捍衛國家主權、安全、發展利益。

漯河艦有多強？(資料來源：文匯報）
漯河艦有多強？(資料來源：文匯報）

遼寧艦 國防部 解放軍

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