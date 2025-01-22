川普一「退群」丁薛祥在達沃斯大談「命運共同體」拉攏

中國國務院副總理丁薛祥（左）21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演講。（新華社）

中國國務院副總理丁薛祥21日在達沃斯世界經濟論壇（The World Economic Forum）發表演講，大談帶有習近平 標籤的「人類命運共同體」，強調推動經濟全球化、支持多邊主義、拒絕保護主義，更藉「人工智能 」的主題宣傳新質生產力。專家認為，在川普 不斷退出全球組織的情況下，北京正藉機拉攏歐洲對抗美國。

自由亞洲電台報導，丁薛洋是川普開啟第二任期以來，第一位就中國經濟前景和外交政策對外發表演說的中共高級領導人。

他以習近平8年前「支持經濟全球化、維護與實踐多邊化主義」、「不搞保護主義」的論調，作為此次演講的基調。強調世界正處百年變局，「關稅戰、貿易戰陰雲密布」，值此十字路口，要重溫習早前演講，推動人類命運共同體。「習主席講了，地球上的每一個國家就像坐在同一條大船上，命運與共，需要同船、同球同度，我們必須團結一致去建構人類命運共同體。」

丁薛洋提出，首先要推出普惠包容的經濟全球化，每個人都可以獲益，「搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家」，並表態堅定維護多邊貿易機制。他也藉本屆論壇「人工智能下的全球合作」主題，推銷中國的「新質生產力」。

在氣候變遷方面，丁薛洋也強調綠色轉型的必要。他稱中國建立了世界上最大、最完整的產業鏈。正值川普剛上任，他也意有所指地警告，要避免設置綠色貿易壁壘，導致綠色轉型進程受阻。

中國問題專家史明分析，中國一方面派了韓正出席川普就職典禮表示善意，另一方面讓丁薛洋到達沃斯高歌全世界命運共同體，且特別關注氣候保護問題，爭取歐洲同情，顯示出中國面對美國川普政府，要做兩手準備的跡象，「既不得罪美國，也要拉攏歐洲。」

但過去幾年中國的新能源車衝擊了歐洲市場，阻礙了當地汽車產業競爭，也被識破中國傾銷過剩產能的策略。史明預計，習近平派出丁薛祥，最高的期待也只能是歐盟在姿態上的「善意」，卻無法撼動未來歐洲漸與美國趨同的對華強硬政策，「歐洲是不會讓步的」。