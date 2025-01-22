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取消制裁魯比歐？中未正面回應：「中美高級官員保持接觸」

記者黃雅慧／綜合報導
參院快馬加鞭，20日傍晚通過原參議員魯比歐的國防部長提名案。魯比歐成為川普政府第一位就任的內閣閣員。圖為魯比歐20日出席川普總統就職典禮。(美聯社)
參院快馬加鞭，20日傍晚通過原參議員魯比歐的國防部長提名案。魯比歐成為川普政府第一位就任的內閣閣員。圖為魯比歐20日出席川普總統就職典禮。(美聯社)

美國總統川普政府團隊上任，前參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，但尷尬的是，他正被中國制裁中。外界關注中國官方會否取消對魯比歐的制裁，中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上並未正面回應，僅表示中美高級官員應保持接觸。

郭嘉昆稱，「中國將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。」

此外，針對川普在就職後表示，如果中國拒絕如他要求把TikTok的一半股份賣給美國，他「當然可以」對中國貨物施加100%進口關稅。郭嘉昆說，TikTok在美國營運多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業及帶動消費「發揮了積極作用」。

郭嘉昆並針對川普上任首日並未宣布對中國加徵關稅說，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國及兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟的發展。

面對川普政府上任，中國外交部稍早稱，中方願同美國新政府一起，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。

被視為反中急先鋒的魯比歐在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。

法新社報導，魯比歐是首位擔任美國最高外交官的西班牙裔和第一位能說流利西班牙語的國務卿，也是川普政府首位獲得參議院批准的內閣提名人。

川普 魯比歐 國務卿

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