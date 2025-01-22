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范德賴恩：生產過剩恐帶來2次「中國衝擊」歐盟必將因應

中國新聞組／北京22日電
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今年首場公開演講不忘對準中國，提到生產過剩恐將帶來「第2次中國衝擊」。（歐新社）
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今年首場公開演講不忘對準中國，提到生產過剩恐將帶來「第2次中國衝擊」。（歐新社）

歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年首場公開演講不忘對準中國；她在達沃斯世界經濟論壇（WEF）批評中國的貿易扭曲行為，並提到生產過剩恐將帶來「第二次中國衝擊」，而歐盟當然必須因應。緊接在後開講的中國副總理丁薛祥則未脫稿回應她的叫陣。

范德賴恩21日在「世界經濟論壇」年會分析世局變化，一方面世界如今仍比過去更連結，2000年以來全球貿易量幾乎翻倍，但另一方面，去年全球貿易障礙以價值計算是過去的三倍，國際貿易機構掙扎著因應非市場經濟體以不同規則競爭的挑戰。

范德賴恩在演講中14次點名中國；她表示，「我們已進入一個地緣戰略嚴酷競爭的新時代。25年前中國加入世界貿易組織（WTO）時，中國向各國大增的出口被稱為『中國衝擊』（China shock）」，如今，有人正在談論第二次中國衝擊，歸因於中國政府資助下的生產過剩，「我們當然必須對此回應」。

范德賴恩強調，各國都在對中國的扭曲市場行為採取貿易防衛措施，包括全球南方國家，歐盟也是如此。在保持與中國對話往來的同時，歐盟也將持續經濟上對中國的去風險（de-risk）政策。

她相信北京更負責任的管理經濟失衡也符合中國長遠利益，今年是歐盟與中國建交50周年，她將此視為深化雙邊關係的機會，「在公平、互惠精神下，現在是時候尋求與中國更平衡的關係了」。

相較於范德賴恩直接點名美國、中國，坦言「全球強權之間的交往規則正在改變」，在她之後單場演講的中國國務院副總理丁薛祥則照講稿念完，未特別回應歐盟或點名任何國家，只強調「打貿易戰沒有贏家」。

歐盟 國務院 貿易戰

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