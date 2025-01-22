中國外援巴基斯坦 砸2.3億美元新機場啟用
中國援建巴基斯坦的瓜達爾新國際機場，於當地時間20日正式啟用，該機場耗資2.3億美元，是中國自1949年以來，最高的對外無償援助資金。作為「一帶一路」中巴經濟走廊框架下的重點項目，巴基斯坦政府認為，該機場可推動當地經濟、吸引外資及加強與國際聯繫。
央視報導，隨著首架從巴基斯坦克拉嗤出發的航班抵達，瓜達爾新國際機場正式啟用，巴方官員在開幕式上歡迎乘客，並進行了傳統「水門禮」儀式。巴基斯坦防長阿西夫表示，新機場將可推動當地經濟、吸引外資及加強與國際聯繫。
瓜達爾新國際機場位於巴基斯坦西南部俾路支省港口城市瓜達爾，是一座最高的4F級機場，機坪分為五個機位，可容納目前最大的民航客機，2019年由北京城建集團、中鐵北京工程集團等陸企集合體得標後，同年啟動建設，並於2024年竣工移交巴方。
去年10月，中國國務院總理李強和巴基斯坦總理夏巴茲共同出席機場完工儀式，但因當時再次爆發「俾路支解放軍」針對中國公民的恐攻事件，推遲了機場的啟用。
針對瓜達爾新國際機場，夏巴茲聲稱是「巴中偉大友誼的光輝象徵」。
不過，德國之聲指出，中巴在巴基斯坦俾路支省推動的中巴經濟走廊合作項目，長期遭到當地主要族裔俾路支族人的反對，中方也並未考慮瓜達爾俾路支人和巴基斯坦政府之間的緊張關係。
上一則
掃蕩詐團…聯合早報：「中國人騙中國人」犯罪鏈難剷除
下一則
FB留言