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川普就職未挑明中國是威脅 北京稍喘息 就傳加徵10%關稅

編譯高詣軒、劉忠勇、記者黃雅慧／綜合報導
川普並未兌現先前宣示對中國加徵關稅，引發討論；圖為美國副總統范斯（右）在華盛頓會見中國國家副主席韓正，韓正呼籲中美雙方加強對話與協商。（ 新華社）
川普並未兌現先前宣示對中國加徵關稅，引發討論；圖為美國副總統范斯（右）在華盛頓會見中國國家副主席韓正，韓正呼籲中美雙方加強對話與協商。（ 新華社）

美國總統川普展開第二任期，外界關注中美關係走勢。路透報導，川普就職演說意外未提對中國加徵關稅，也未單獨挑明中國為威脅，這讓美中和解可能性提升，雙方都想從對方得到好處，而非向對手國家施加傷害。彭博引述知情人士透露，這意外給了北京喘息機會。然而川普隔日隨即表示考慮在2月1日對中國加稅，也印證了專家對其說變就變的擔憂。

路透報導，川普在就職後的一場演說，聲稱關稅將使美國大富大貴，卻未提及過去貿易戰的對手中國，儼然為美中進行新協商敞開一扇門。川普也延後執行對短影音應用程式TikTok的禁令，但暗示美國應有該平台在美國業務的一半所有權，以換取TikTok在美國續命。

分析師說，「川普2.0」時代啟動之際，美中都發覺自身需要新的路線圖，以推進各自目標並捍衛其利益。不過，2020年美中貿易協議等懸而未決的議題，可能動搖當前友好基調。

川普上次執政期間，很快就與習近平打好關係，但美中關係後來依然惡化，演變到貿易戰，衝擊全球供應鏈。現在雙方似乎都無意算舊帳，而有走向協商桌的跡象。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷洛說，川普想和中國達成協議，否則上任當天就會對中國出招，「他競選時來勢洶洶，然後就任第一天退縮」。艾雷洛表示，中國是對川普政府施政準備最充足的國家，因受它影響最大，也清楚知道川普的想法，從川普表示擬於上任百天內訪華的行徑，初步看來中國是贏家。

本報系聯合報則引述經濟學家分析，相信川普「討價還價」的措施，可能與他想跟中國重修關係有關。

香港經濟日報報導，法國外貿銀行首席美國經濟學家霍奇（Christopher Hodge）認為，馬斯克（Elon Musk）即將擔任美國政府效率部（DOGE）部長，而他與中國擁有緊密的經濟聯繫，不排除川普在第二任期會跟中國更緊密合作。

他指出，如果川普對中國加徵60%關稅，確實會對其經濟構成重大衝擊，同時中國在俄烏戰爭中占有重要角色，中美有更多合作空間，或許川普會以關稅為手段，要求與中方在其它方面展開更多合作。

彭博引述知情人士透露，川普上任首日並未立即針對北京，反映出這位新總統轉向談判模式，並希望與習近平談妥別的協議。路透則說，川普暫緩對中國課徵關稅，代表兩國有望透過談判，重啟關係。

不過，也有知情人士警告，川普經常說變就變，仍可能決定重新推進原定針對中國的計畫，況且川普在就職演說中已表明，關稅即將上路。

川普 關稅 習近平

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