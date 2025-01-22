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「貿易戰沒贏家」 丁薛祥：中將加大宏觀政策調控力度

記者林宸誼／即時報導
中國國務院副總理丁薛祥21日在瑞士達沃斯論壇上表示，中國不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務。（新華社）
中國國務院副總理丁薛祥21日在瑞士達沃斯論壇上表示，中國不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務。（新華社）

應對川普總統上台帶來的加徵關稅議題，中國國務院副總理丁薛祥21日在達沃斯論壇上表示，中國不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務，促進貿易平衡發展；「搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家。」

新華社報導，丁薛祥演講時指出，當前世界百年變局加快演進，關稅戰、貿易戰陰雲密布，經濟全球化動力和阻力膠著。中國經濟遇到的困難既有外部大環境的影響，也有自身經濟調整帶來的陣痛，今年中國將進一步加大宏觀政策的調控力度；多邊主義和單邊主義接力博弈，全球治理體系正經歷深刻調整，人類社會再次來到關鍵的十字路口。

丁指，中國新產業、新業態、新模式競相湧現，對克服經濟困難發揮重要作用；將大力提振消費，提高投資效益，促進資本市場健康穩定發展和房地產市場止跌回穩，有效防範化解地方債務風險，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

丁還提到，開放是「中國式現代化」的鮮明標識，從營商環境看，跨國公司很關注中國知識產權保護、平等參與政府採購、跨境數據流動以及要素獲取、資質許可和標準制定，這些方面都在不斷完善相關制度和政策。

但丁也坦言，現實中，不論是外資企業，還是內資企業，有時都可能會遭遇一些「玻璃門」、「彈簧門」個案問題，中國真誠地願意同大家一起解決這些問題。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，營商環境只會越來越好。

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