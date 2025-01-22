掃蕩詐團…聯合早報：「中國人騙中國人」犯罪鏈難剷除

儘管中國過去兩年大動作清剿緬北電詐「四大家族」，但近期中國演員王星被誘騙至緬甸 電詐園區等案件，顯示東南亞 詐騙沉痾仍未根除。外媒披露，這背後隱藏「中國人騙中國人」的犯罪產業鏈，難以剷除。

分析並指，由於中國既是犯罪網絡的來源地和推動者、詐騙活動的受害者，也是打擊犯罪的關鍵執法力量，使得中國剷除跨境詐騙的情況更為複雜。此外，詐團的流動性也使取締行動備受挑戰。

新加坡 聯合早報指出，兩岸詐團2009年起陸續轉移至緬甸、菲律賓、印尼等法律監管力量薄弱的東南亞國家，持續從事針對中國民眾的詐騙活動，一條「中國人騙中國人」的犯罪鏈條逐漸形成。

詐團以高薪誘騙，隨後將受害者送往詐騙園區，迫使他們參與詐騙產業鏈。近年中國經濟不景氣讓更多人想出國尋找機會，因此更容易掉入詐團的圈套。

面對日益猖獗的跨境詐騙和人口販運，尤其中國受害者不斷增加，北京當局近年加大取締力度，包括採取外交手段，例如對緬甸軍政府施壓，也成功破獲緬北電詐四大家族，取得了一定成果。但斬草並未除根，除了近期的王星事件，一份名為「星星回家計畫」的雲端檔案，收錄了近2000條由被困緬甸受害者親友留下的求助訊息，表明犯罪集團變得更強大。

面對洶湧輿情質疑打詐成效，中國外交部長王毅16日會見東盟(東協)十國駐華使節時，特別呼籲相關國家採取強有力措施打擊電詐。但美國和平研究所緬甸項目主任塔爾指出，中國當前取締行動面臨的一大挑戰是犯罪集團的流動性，因為犯罪網絡在東南亞許多國家早已扎根，很容易就能從緬甸妙瓦底等地區轉移陣地，而當地政府缺乏意願去打擊這些跨境罪犯。

中國與越、寮、泰、緬、柬等國聯合成立的瀾湄執法合作中心昨聲稱，過去5個月已逮捕超過7萬名包含電詐在內的跨國犯罪嫌疑人，顯示中國與東南亞國家已有聯合機制應對跨國詐騙行動。不過，這些聯合行動是否真能清除盤根錯節的詐騙集團並解救被困人員，仍待時間觀察。