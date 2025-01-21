我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

「瀾湄合作」中國與東協捕逾7萬名電詐犯 接著要救被困人員

記者黃雅慧／即時報導
瀾湄執法合作中心21日表示，共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕嫌犯逾7萬人，解救受害人逾160人。圖為中國公安與緬甸各方合作逮捕多名詐團頭目，緬甸將4.1萬名電詐嫌犯移交中國。(圖／取自中國駐緬甸大使館公眾號)
瀾湄執法合作中心21日表示，共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕嫌犯逾7萬人，解救受害人逾160人。圖為中國公安與緬甸各方合作逮捕多名詐團頭目，緬甸將4.1萬名電詐嫌犯移交中國。(圖／取自中國駐緬甸大使館公眾號)

由中國與東協多國攜手的「瀾湄執法合作中心」21日表示，初步統計，「海鷗」聯合行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人逾7萬名，解救受害人160餘名。並稱將適時啟動「海鷗」聯合行動第2期，繼續聚焦打擊電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員，確實維護區域各國人民生命財產安全、區域安全穩定。

中國央視新聞報導，瀾湄執法合作中心21日在雲南昆明召開「海鷗」聯合行動總結會，柬埔寨內政部、中國公安部、寮國公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部派出代表團參會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東協警察組織等國際組織亦應邀參會。

為落實瀾湄合作第4次領導人會議精神及「瀾湄合作五年行動計畫2023-2027」，該中心在去年8至12月組織實施「海鷗」聯合執法行動，協調中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南6方執法部門共同打擊區域電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，與槍支彈藥走私犯罪。

中國公安部官網15日發文指，公安機關將持續保持對跨境電信網路詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員。

「瀾湄合作」為2014年11月時任中國國務院總理李克強，在第17次中國—東協領導人會議上提出建立的合作機制，參與成員包括中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南。目的為推進「南南合作」和落實聯合國2030年可持續發展議程作出貢獻，共同維護、促進地區持續和平與發展繁榮。

越南 緬甸 泰國

上一則

附送腳丫味？成都騎手將雙腳放保溫箱 網友：不敢點了

下一則

案發至伏刑「史上最快」…珠海、無錫隨機殺人案 2兇手處死

延伸閱讀

助友好鄰邦休戰 緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

助友好鄰邦休戰 緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火
中國男模楊澤琪獲釋 「指甲脫落發黑」網疑遭虐 曝：鬥爭受的傷

中國男模楊澤琪獲釋 「指甲脫落發黑」網疑遭虐 曝：鬥爭受的傷
涉誘使他人到泰緬從事詐騙 港警拘捕一名港女

涉誘使他人到泰緬從事詐騙 港警拘捕一名港女
王星遭綁架事件發酵 中國觀光客遊泰國退單達3成

王星遭綁架事件發酵 中國觀光客遊泰國退單達3成

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告