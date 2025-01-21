碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關
自南韓總統尹錫悅被逮捕後，尹錫悅的律師一直想辦法為他開脫，被指甚至不惜碰瓷中國、編造出中國干涉過南韓選舉的謠言，導致很多南韓媒體都看不下去了，中國網友說，「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」。
環球網報導，南韓的英文媒體「韓國時報」在1月20日一篇報導中，披露尹錫悅律師一個極為荒誕的碰瓷中國的謠言。
根據該報報導，尹錫悅的律師宣稱，尹錫悅去年之所以會宣布戒嚴並讓士兵進駐國會以及南韓的國家選舉委員會，其中一個原因是尹錫悅發現南韓國家選舉委員會的系統密碼是「12345」。該律師還進一步宣稱，這個「12345」在中國是有著「特殊含義」的代碼，中國各地政府都在使用，所以尹錫悅有理由懷疑，南韓國家選舉委員會是故意把密碼設置成「12345」的，好與中國私下聯繫。
「韓國時報」緊接著在報導中澄清說，不僅南韓國家選舉委員會已經表示這是謠言，而且這個碰瓷中國的謠言背後，是尹錫悅的律師還有他的部分支持者編造的毫無依據的陰謀論，目的是給尹錫悅脫罪。
觀察者網引述南華早報報導，韓國國內分析人士批評稱，尹錫悅方面的這一舉動是不負責任的，並警告即使是「對內發表」，這類缺乏證據的指控也「可能引發國際爭端」。還有人認為，尹錫悅的言論損害了韓國的國際聲譽，也讓韓國在中美之間的立場變得複雜化。
在一些中國網友看來，尹錫悅律師拋出的那個宣稱「12345」是中國「特殊代碼」的謠言，則更為搞笑。北京日報報導，這個號碼之所以被中國各地政府廣泛使用，是因為這是官方「便民熱線」。網友說，「這律師病得不輕，該治治了」、「病急亂投醫」、「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」、「律師這操作簡直是荒謬大師附體」。
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