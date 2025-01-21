碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

「12345」是中國各地政府廣泛使用的官方「便民熱線」。（取材自百度百科）

自南韓 總統尹錫悅 被逮捕後，尹錫悅的律師一直想辦法為他開脫，被指甚至不惜碰瓷中國、編造出中國干涉過南韓選舉的謠言，導致很多南韓媒體都看不下去了，中國網友說，「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」。

環球網報導，南韓的英文媒體「韓國時報」在1月20日一篇報導中，披露尹錫悅律師一個極為荒誕的碰瓷中國的謠言。

根據該報報導，尹錫悅的律師宣稱，尹錫悅去年之所以會宣布戒嚴 並讓士兵進駐國會以及南韓的國家選舉委員會，其中一個原因是尹錫悅發現南韓國家選舉委員會的系統密碼是「12345」。該律師還進一步宣稱，這個「12345」在中國是有著「特殊含義」的代碼，中國各地政府都在使用，所以尹錫悅有理由懷疑，南韓國家選舉委員會是故意把密碼設置成「12345」的，好與中國私下聯繫。

「韓國時報」緊接著在報導中澄清說，不僅南韓國家選舉委員會已經表示這是謠言，而且這個碰瓷中國的謠言背後，是尹錫悅的律師還有他的部分支持者編造的毫無依據的陰謀論，目的是給尹錫悅脫罪。

觀察者網引述南華早報報導，韓國國內分析人士批評稱，尹錫悅方面的這一舉動是不負責任的，並警告即使是「對內發表」，這類缺乏證據的指控也「可能引發國際爭端」。還有人認為，尹錫悅的言論損害了韓國的國際聲譽，也讓韓國在中美之間的立場變得複雜化。

在一些中國網友看來，尹錫悅律師拋出的那個宣稱「12345」是中國「特殊代碼」的謠言，則更為搞笑。北京日報報導，這個號碼之所以被中國各地政府廣泛使用，是因為這是官方「便民熱線」。網友說，「這律師病得不輕，該治治了」、「病急亂投醫」、「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」、「律師這操作簡直是荒謬大師附體」。