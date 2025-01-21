我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok難民「轟炸」小紅書 華人兩樣情

川普點名稱讚高富帥小兒子 206公分拜倫好搶鏡

碰瓷？尹錫悅宣布戒嚴 律師竟說與中國「12345」熱線有關

中國新聞組／北京21日電
「12345」是中國各地政府廣泛使用的官方「便民熱線」。（取材自百度百科）
「12345」是中國各地政府廣泛使用的官方「便民熱線」。（取材自百度百科）

南韓總統尹錫悅被逮捕後，尹錫悅的律師一直想辦法為他開脫，被指甚至不惜碰瓷中國、編造出中國干涉過南韓選舉的謠言，導致很多南韓媒體都看不下去了，中國網友說，「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」。

環球網報導，南韓的英文媒體「韓國時報」在1月20日一篇報導中，披露尹錫悅律師一個極為荒誕的碰瓷中國的謠言。

根據該報報導，尹錫悅的律師宣稱，尹錫悅去年之所以會宣布戒嚴並讓士兵進駐國會以及南韓的國家選舉委員會，其中一個原因是尹錫悅發現南韓國家選舉委員會的系統密碼是「12345」。該律師還進一步宣稱，這個「12345」在中國是有著「特殊含義」的代碼，中國各地政府都在使用，所以尹錫悅有理由懷疑，南韓國家選舉委員會是故意把密碼設置成「12345」的，好與中國私下聯繫。

「韓國時報」緊接著在報導中澄清說，不僅南韓國家選舉委員會已經表示這是謠言，而且這個碰瓷中國的謠言背後，是尹錫悅的律師還有他的部分支持者編造的毫無依據的陰謀論，目的是給尹錫悅脫罪。

觀察者網引述南華早報報導，韓國國內分析人士批評稱，尹錫悅方面的這一舉動是不負責任的，並警告即使是「對內發表」，這類缺乏證據的指控也「可能引發國際爭端」。還有人認為，尹錫悅的言論損害了韓國的國際聲譽，也讓韓國在中美之間的立場變得複雜化。

在一些中國網友看來，尹錫悅律師拋出的那個宣稱「12345」是中國「特殊代碼」的謠言，則更為搞笑。北京日報報導，這個號碼之所以被中國各地政府廣泛使用，是因為這是官方「便民熱線」。網友說，「這律師病得不輕，該治治了」、「病急亂投醫」、「碰瓷中國是現在國際上流行的一種時尚」、「律師這操作簡直是荒謬大師附體」。

尹錫悅 南韓 戒嚴

上一則

海外法官接連離任 香港終院首席法官：地緣政治影響委聘

下一則

全球出行僅需3小時不是夢…川企超「竄天石猴」明年首飛

延伸閱讀

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居10.6平方公尺大單人牢房

尹錫悅換囚服拍入監照 暫居10.6平方公尺大單人牢房
尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提

尹錫悅拒絕配合調查 公調處正嘗試強制拘提
僅准律師會面…尹錫悅羈押 支持者砸法院洩憤 警逮86人

僅准律師會面…尹錫悅羈押 支持者砸法院洩憤 警逮86人
拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房 預計下月初受審

拍入監照換囚服 尹錫悅住3坪獨居房 預計下月初受審

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30

超人氣

更多 >
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告