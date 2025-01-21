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北京當局數度斡旋 緬北內戰再次喊停

特派記者廖士鋒／北京報導
去年11月，中國總理李強（右）於在昆明會見緬甸軍政府領導人敏昂萊。（新華社）
去年11月，中國總理李強（右）於在昆明會見緬甸軍政府領導人敏昂萊。（新華社）

緬甸內戰燃燒許久，中國官方曾數度參與斡旋，都未能真正達成長久的停戰，最新的進展是，中國再度邀請內戰雙方於昆明舉行和談，中方並宣布雙方簽署正式停火協議，於18日零時起「就地停火止戰」。

中國外交部發言人毛寧20日於例行記者會指出，緬甸政府與果敢同盟軍1月中旬在中國斡旋和促推下，在雲南昆明舉行和談，雙方達成並簽署正式停火協議，於18日零時起就地停火止戰。

毛寧並指，緬北局勢降溫符合緬甸各方及地區各國共同利益，「中方堅決反對緬甸生戰生亂」，希望各方保持停火和談情勢，落實達成的共識，主動緩和現地局勢，通過對話進一步協商解決有關問題。

這並非中國首次介入斡旋緬北內戰。緬北內戰自2023年10月27日開打，由「三兄弟聯盟」（果敢同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍）對陣緬軍，前者並強調要打擊電詐。此後中國積極介入調停，同年12月1日4，毛寧宣布日前在中國斡旋和促推下，緬軍和果敢、德昂、若開軍在中國境內舉行和談，「就臨時停火和保持對話等事項達成協議」，其後官方證實和談地點在昆明。

去年1月10日至11日，又是在中國的斡旋和促推下，緬軍與果敢、德昂、若開三家「民地武」（少數民族地方武裝）代表在昆明舉行和談並達成「正式停火協議」，當時毛寧公布，雙方同意立即停火止戰、軍事人員脫離接觸，通過和平談判方式解決。不過，去年7月戰火重燃，據美聯社報導，有兩支先前從未涉足戰事的民地武（指佤邦聯合軍和北部撣邦軍）加入，並向緬北重鎮臘戍挺進，使局勢更加複雜。

緬甸 解放軍

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