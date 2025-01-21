會見美工商界及馬斯克 韓正：中美經貿合作空間巨大
中國國家副主席韓正以習近平主席特別代表的身分出席美國總統川普的就職典禮。典禮前夕，當地時間19日，韓正在華盛頓分別會見美國當選副總統范斯，美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表，以及特斯拉執行長馬斯克。
新華社報導，韓正指出，中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前我們都在努力實現各自發展目標和夢想。只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。
在會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表時，韓正表示，習近平主席日前同川普進行重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者。中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。
美國工商界人士表示，川普和習近平日前通話向外界傳遞了積極信號，令人振奮。美中作為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。
當天，韓正還會見特斯拉執行長馬斯克，表示歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。
馬斯克表示，特斯拉公司願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。
此外，中國外交部發言人毛寧20日表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方始終認為，穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。中方願與美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。
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