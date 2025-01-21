會見美工商界及馬斯克 韓正：中美經貿合作空間巨大

中國國家副主席韓正19日在華盛頓會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表。（新華社）

中國國家副主席韓正 以習近平主席特別代表的身分出席美國總統川普的就職典禮。典禮前夕，當地時間19日，韓正在華盛頓分別會見美國當選副總統范斯，美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表，以及特斯拉 執行長馬斯克 。

新華社報導，韓正指出，中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前我們都在努力實現各自發展目標和夢想。只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。

在會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表時，韓正表示，習近平主席日前同川普進行重要通話，就中美關係發展達成重要共識。中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者。中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。

美國工商界人士表示，川普和習近平日前通話向外界傳遞了積極信號，令人振奮。美中作為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。

當天，韓正還會見特斯拉執行長馬斯克，表示歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。

馬斯克表示，特斯拉公司願深化對華投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。

此外，中國外交部發言人毛寧20日表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方始終認為，穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。中方願與美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。