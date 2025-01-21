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經濟難樂觀 中逾10省調降今年GDP目標 北上廣蘇設定5%

記者陳宥菘／綜合報導
在中央要求「經濟大省勇挑大梁」背景下，浙江今年GDP增長目標高達5.5%左右。圖為浙江中航通飛研究院有限公司人員進行飛機鉚接作業。(新華社)
在中央要求「經濟大省勇挑大梁」背景下，浙江今年GDP增長目標高達5.5%左右。圖為浙江中航通飛研究院有限公司人員進行飛機鉚接作業。(新華社)

新年伊始，中國各省市「地方兩會」密集召開，面對今年更加嚴峻的經濟前景，中國多數省份在去年的基礎上調低今年經濟成長率（GDP）目標，顯示出審慎態度。相比2024年，逾十省2025年GDP預期增長目標有所下調。然而，幾個經濟大省市包含北京、上海、廣東、江蘇則將今年經濟成長目標設定在5%。

截至20日，中國31省市已全部召開地方兩會，公布2025年地區經濟增長目標。新京報梳理發現，西藏2025年經濟增長目標最高，提出地區生產總值增長7%以上、力爭8%。此外，海南提出GDP增長6%以上；內蒙古、湖北、重慶、新疆提出GDP增長6%左右。

超半數省份錨定GDP增長5%-5.5%，10省份將目標定為GDP增長5%左右。六經濟大省中，四川GDP增長目標定在5.5%以上；浙江、河南則為5.5%左右；江蘇、山東為5%以上；廣東則為5%左右。

儘管在房地產問題未解決、投資者與消費者信心低落，川普就任美國總統後勢必對中國加徵關稅的形勢之下，中國今年的經濟前景比去年更加嚴峻，要保持一樣的GDP增速殊為不易。不過，在中央要求「經濟大省勇挑大梁」背景下，負有政治重責的北上廣蘇將今年GDP增長目標設定5%，浙江則高達5.5%左右。

其中首都北京還提出「努力爭取更好結果」，去年GDP增速高達5.8%的江蘇則預計「5%以上」，已經連續兩年未達標的廣東則是「5%左右」，去年增長5.5%的浙江，則繼續提出「5.5%左右」的目標。

其他許多省市則直接或間接地下調了GDP增長目標。例如，福建從5.5%左右調整為「5%至5.5%，根據實際情況爭取更好的結果」；湖南從6%左右下調為5.5%左右；河北從5.5%下調到5%以上；陝西從5.5%左右下調為5%左右；海南的增長目標還從8%大幅下調到6%。

去年GDP實現增長5.7%的重慶，則是少有的「逆行者」，將今年GDP增長目標設定在6%左右。

中國每年在3月全國兩會期間的總理政府工作報告，公布當年度經濟增長預期目標。中國國家統計局17日公布，去年中國全年GDP增長5%，實現年初預期。而根據今年以來地方兩會的展望設定，可以推測3月總理的政府工作報告，也會將今年GDP增長定為5%左右。

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