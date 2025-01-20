解放軍續反腐？「殲20之父」突遭免職 火箭專家也落馬

解放軍「殲20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲20之父」稱號的楊偉，傳已遭到撤職。圖為他此前出席全國兩會期間受訪。(中新社)

解放軍 反腐風暴擴大，連同軍工央企也受震盪。據媒體披露，中國航空工業集團官網的「領導團隊」18日出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷雙雙被撤下。郝照平是火箭及飛彈專家，楊偉則是解放軍「殲20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲20之父」稱號。

財新網19日披露上述訊息，並指中航工業管理層持續調整，未來會有中國商飛公司的現任高階主管進入中航工業管理層。

港媒則報導，中國軍事工業中，航空方面一直落後西方，直至殲20隱形戰機出現，才追上世界水準，該戰機總設計師楊偉也成為軍工界的知名人物。殲20與美軍F-35同為第五代戰機。

現年61歲的楊偉，是飛機設計與飛行控制領域專家，先後擔任殲20等7型戰機總設計師，曾是中國最年輕的戰機總設計師。楊偉曾任航空工業成都所長、黨委副書記等職，2008年進入中航工業工作，2017年11月當選中國科學院院士，隔年8月擔任中航工業黨組成員、副總經理。

56歲的郝照平，畢業於解放軍國防科技大學，為中國航天工業總公司第一研究院碩士和研究員，也是飛彈及火箭專家。他曾任火箭院副院長、黨委書記兼副院長，中國航天科技集團公司第一研究院副院長、黨委書記，中航工業黨組成員、副總經理等職；2022年出任中航工業董事、總經理、黨組副書記。

此外，中國核工業集團17日舉行黨風廉政建設和反腐敗工作會議，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒。同日，中國國務院 召開的廉政工作會議上，出身航天系的工信部長金壯龍亦再度缺席。