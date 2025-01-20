川普回鍋、貿易戰2.0風雨欲來 中國股匯債市警戒

川普2.0威脅風雨欲來，在中國市場信心已低迷之際，這可能意味著人民幣貶值、公債殖利率再跌及股市維持疲軟。(新華社)

美國候任總統川普重返白宮進入倒數階段，「貿易戰2.0」威脅風雨欲來，在中國市場信心原已低迷之際，這可能意味著人民幣貶值、公債殖利率 再跌以及股市維持疲軟，中國股匯債市投資 人也正緊鑼密鼓準備因應，包括更加精選股市標的。

在股市方面，WisdomTree的Modern Alpha量化投資主管任麗倩說，中國仍是高風險投資，但技能嫻熟的交易員仍能找到誘人機會。有專家認為，從電動車到太陽能等產業若受益於北京的工業自主願景，可能會脫穎而出。

從2018-2019年美中上次開打貿易戰以來，如今情勢已截然不同，離岸人民幣匯率 在多年低點徘徊，中國公債殖利率也在歷史低點附近遊走。

中國或許已經降低對美國的出口依賴程度，但由於消費仍然疲軟，外部需求仍然是成長的主要驅動力，且投資人對其經濟和金融資產的信心已跌至谷底，若信心進一步惡化，將升高大規模資金出走的風險，決策當局將更難引導人民幣有序貶值。

川普已揚言對中國徵收至少60%的關稅，拖累人民幣對美元匯率比9月底的高點重貶超過5%。由於出口仍是中國經濟的重要驅動力，當局可能不願意人為保持人民幣強勢，分析師預估，人民幣對美元匯率今年底可能從目前的略低於7.35元，貶至7.5、甚至8，取決於川普如何執行這些關稅。

此外，經濟已因房市不景氣和通縮壓力而陷入困境，使中國公債最近價格反彈，殖利率降至歷史低點，若再加上貿易緊張局勢，殖利率可能會進一步下跌。

法國興業銀行、法國巴黎銀行和花旗等銀行業者都認為，中國投資人最有把握的押注可能仍是公債，不僅受益於避險資產，也受益於北京當局的貨幣寬鬆政策。吳坤預估，中國10年期公債殖利率今年底前可能會降至1.5%。