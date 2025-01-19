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俄羅斯報告：中國海軍至2049年 或達美軍水準

記者賴錦宏/即時報導
2024年10月，遼寧艦和山東艦首次展開雙航母軍演。（央視截圖）
2024年10月，遼寧艦和山東艦首次展開雙航母軍演。（央視截圖）

俄羅斯國際事務委員會近日發表一份名為「中國-2049：未來分析」的報告，引發外界對中共、美海軍實力差距的討論。俄通社援引該報告報導，中國海軍雖然近年在裝備與技術領域取得顯著進步，但在整體實力上，與美國海軍的差距仍高達20年以上。報告預測，最早要到2049年，中國海軍才可能與美國海軍達到相同水準。

「騰訊網」評論稱，共軍近年進行了一系列現代化軍事改革，尤其是海軍力量的發展尤為突出。從無到有建立了航母體系，並完成從滑躍式起飛到電磁彈射的技術躍進，未來更計劃發展核動力航母。此外，055型驅逐艦、052D型驅逐艦，以及075型兩棲攻擊艦和076型無人機航母等一系列先進艦艇接連服役，成為中國海軍快速崛起的象徵。

然而，俄羅斯的這份報告，卻對中國海軍的實力提出保守看法，認為目前雙方在海軍裝備數量、海外基地布局以及水下作戰能力等方面存在顯著差距。俄羅斯國際事務委員會在報告中強調，美國海軍目前擁有11艘航空母艦、70艘驅逐艦和33艘大型兩棲艦艇；中國海軍僅有3艘航空母艦、48艘驅逐艦和11艘大型兩棲艦艇，雙方的總排水量差距更是巨大。

此外，美國擁有覆蓋全球的軍事基地網路，遍布140多個國家和地區，而共軍唯一海外基地僅設於非洲吉布地，這使得中國海軍在遠洋部署能力上受限。

同時，水下作戰能力也被列為解放軍海軍的弱項之一。報告指出，中國海軍在反潛技術和裝備上仍有較大改進空間，例如性能優越的反潛直升機配置不足。雖然直-20的服役被視為突破，但其實力仍無法與美國或俄羅斯的反潛力量相媲美。

儘管如此，中國海軍在技術進步方面的成果同樣獲得肯定。該份俄方報告中提到，055型驅逐艦的技術水準已接近，甚至超越美軍同類艦艇，電磁彈射技術的應用，更使中共航母在某些方面領先於美國。此外，最新服役的殲-35艦載機以及先進預警機的性能，也展現了不斷追趕實力。該報告承認，若是在小規模高科技戰力對抗中，中國海軍已具備一定優勢。

騰訊網認為，俄方對中國海軍的保守評價，可能與其自身的軍事衰落有關。報導指，俄羅斯對共軍快速崛起的心理不無複雜，尤其在俄烏衝突，暴露出其軍事實力不足後，俄方難免對中共的軍事快速進步持保留態度。

報告最後提到，中國海軍未來的發展方向，應以全球常態化軍事存在為目標，隨著海外基地建設、艦艇部署能力的提升，中國海軍可能會逐步改變目前的地緣政治格局，對美國的海上優勢構成挑戰。

同時，儘管俄方專家認為中國海軍需要20年以上才能追上美國，但分析指出，隨著美國老舊艦艇的退役速度加快，中國海軍若持續保持目前的發展步伐，可能不需等到2049年便能迎頭趕上美軍。

俄羅斯 共軍 中共

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