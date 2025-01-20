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小紅書一鍵翻譯上線 英日法語都支援 yyds、xswl也能翻

中國新聞組／北京20日電
小紅書「一鍵翻譯」功能上線。（取材自觀察者網）
小紅書「一鍵翻譯」功能上線。（取材自觀察者網）

因應大批TikTok難民湧入，小紅書正式上線「一鍵翻譯」功能，只要點擊英文評論下方的翻譯按鈕，就能自動轉譯成中文，連網路用語「yyds（永遠的神）」、「xswl（笑死我了）」也能翻譯，網友直呼「非常好用」。

綜合極目新聞、快科技等媒體報導，小紅書最新版本19日上午上線，新增了近期呼聲頗高的「一鍵翻譯」功能，用戶只要點擊筆記或評論旁的「翻譯」按鈕，就能一鍵翻譯；已翻譯的文章再點擊「查看原文」就能回看原本文章。

根據實測，法語、日語、韓語等也能翻譯，另外像「yyds」、「xswl」這些網路用語也能無痛轉譯，方便各國網友交流。但目前小紅書翻譯功能僅支持純外文內容，中外文混合及外文加圖片等內容形式，並沒有「翻譯」按鈕。

由於TikTok在美國被禁用，近期大量TikTok難民湧入小紅書。他們在小紅書上分享自己的工作生活，還有美國用戶表示願意付費學習中文，不過，由於語言障礙，評論區有網友表示，希望平台能開發一鍵翻譯功能。小紅書因應需求新增翻譯功能，獲得網友好評，大讚「為中國速度點讚」，還有人好奇小紅書用的是哪家大模型，「中文語境翻譯水平真高」。

據了解，為了方便用戶讀懂筆記，小紅書還上線了搜索結果圖片翻譯和搜索時「優先英文」的篩選能力，這兩大功能目前僅針對非中國內地用戶。

小紅書 TikTok

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