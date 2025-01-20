江蘇2024年GDP增5.8% 拚贏過廣東、當「經濟第一大省」

江蘇省2024年全省GDP年增率5.8%，遠勝廣東的3.5%。廣東身為經濟第一大省的地位岌岌可危。圖為貨輪停靠在江蘇連雲港港集裝箱碼頭泊位上裝卸集裝箱。（新華社）

隨著廣東、江蘇兩省先後公布2024年地區生產總值，新一年度「中國經濟第一大省」的懸念也正式揭曉，廣東省成功衛冕，但兩者差距在進一步縮小，廣東經濟增長失速加劇，去年預計增幅僅3.5％；而江蘇省急起直追，2024年全省GDP達13.7兆元（人民幣，下同），年增率5.8％，增量居全國第一。廣東地位似岌岌可危，「經濟第一大省」是否將易主，引發關注。

據第一財經報導，江蘇省14屆人大三次會議在南京開幕，江蘇省省長許昆林在政府工作報告中透露，2024年江蘇省地區生產總值達13.7兆元，年增5.8%，增量全國第一。而在1月15日開幕的廣東省14屆人大三次會議上，廣東省省長王偉中表示，預計2024年廣東省地區生產總值邁上14兆元，連續36年居全國首位。

不過，由於江蘇取得GDP增量的全國第一，廣東的優勢正在變小。 2023年江蘇GDP為12.8兆元，計算可知，2024年江蘇增量為9000億元。廣東省的GDP增量尚待公布。

廣東自1989年GDP總量超越江蘇後，至今已連續36年位居全國經濟總量第一大省。其間，兩省GDP差距最小為1989年的59.5億元，差距最大為2019年的9330.1億元。 2023年，江蘇的經濟總量約為廣東的94.5%。在經濟總量角度上，江蘇確有逼近廣東之勢，但廣東整體上優勢較大。

以兩位省長在各自的政府工作報告中透露數據而言，許昆林提到，2024年，江蘇還拿下多個「第一」：新增本外幣貸款2.36兆元，居全國第一；新增中國獨角獸和潛在獨角獸企業數量均居全國第一；累計獲批國家先進製造業集群14個，總數全國第一等。

王偉中則表示，2024年，廣東還取得以下成績：經營主體淨增98萬戶、突破1900萬戶，其中企業超830萬戶，總量均居全國第一；進出口總額突破9兆元、成長9.8%，總量連續39年居全國首位，貢獻了全國38.7%的貿易增加等。

不難發現，廣東省拿到的「第一」，在全國經濟的大盤裡分量更重，短期內廣東仍是當之無愧的中國經濟第一大省。

不過，江蘇也有一大優勢是廣東所不具備的，那就是省內地區發展更平衡。廣東經濟總量「富」冠全國，但省有1/3的地級市人均GDP不足5萬元。相較之下，江蘇省內的13個地市則發展更為平衡。

報導引述相關專家分析稱，粵蘇兩省經濟發展呈現兩種不同的模式，其中廣東是「極點帶動」模式，即以廣州、深圳兩個核心極點城市加上佛山、東莞兩個GDP萬億城市帶動週邊市縣發展；而江蘇是「均衡梯度」模式，13個地市之間呈現明顯的經濟總量梯次排列特徵。兩種模式難分優劣，雙方可以互相取長補短，推動各自經濟發展邁上新階梯。