黃仁勳「快閃」離台 原來是赴北京參加分公司迎春會

黃仁勳出席輝達迎春會。（取材自第一財經）

訪台55小時後，輝達 （Nvidia，另譯輝達）執行長黃仁勳 快閃離台的原因揭曉了。黃仁勳19日飛抵北京，出席輝達北京分公司迎春會。他在會上表示，輝達進入中國已有25年，擁有近4000名員工，且中國員工離職率全球最低，每年僅0.9%。

綜合中央社、第一財經報導，黃仁勳此次在中國行程相當低調，座機飛抵北京首都機場後，即從貴賓通道入境離開機場，並在傍晚5時左右抵達輝達北京分公司迎春會會場。黃仁勳到場後親切地向嘉賓問候新年快樂，現場與會者除了輝達員工、開發者、分析師等，還有中國高校及中國人型機器人初創企業負責人。

黃仁勳致詞時表示，輝達早在25年前就已經進入中國市場，近年來在中國發展非常迅速，也招募了大量研究人員。他透露，輝達在中國已擁有近4000名員工，在北京、上海、深圳都設有辦公室，且中國員工離職率僅0.9%，遠遠低於輝達全球員工流失率的2%。

在迎春會上，黃仁勳還親自為輝達深度學習培訓中心（DLI）校園大使、輝達初創加速計劃Inception以及輝達AI 科普實驗獎獲獎者頒發證書，以推動輝達在中國本土培訓、開發和教育項目落地，繁榮中國開發生態。

黃仁勳談到他對此次中國之行能見到很多開發者夥伴等感到滿意，希望能夠促進這種交流，並希望在新的一年裡，AI加速發展。

外媒先前報導，黃仁勳此次前往中國的行程，涵蓋深圳、上海、北京三地。外界預料，黃仁勳在結束北京行程後可能轉往上海，出席輝達上海分公司的活動。