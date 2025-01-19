德也有「TikTok難民」潮 小紅書3天下載量超2024全年

「TikTok難民」風潮擴散，德國的小紅書下載量也大增。手機使用者示意圖。(美聯社)

繼百萬美國用戶湧向小紅書 ，「TikTok 難民」風潮也傳向德國 ，使小紅書登上當地手機應用程式下載量榜首，近期每日平均下載量達約4萬次。

中央社報導，即便德國當前沒有任何Tiktok禁用計畫，但打開小紅書搜尋標籤 「#tiktokrefugee」（TikTok難民），能看見許多德語使用者發布貼文。查詢調研機構與流量分析工具Sensor Tower，發現小紅書德國地區下載量自11日開始暴增。以14日至16日為例，AppStore和Google Play合計每日平均下載量約4萬次，3天加總約12萬次，已大幅超過2024年總計9萬次的全年下載量。

據了解，許多原本對個資外洩至中國抱持疑慮的政治人物與政黨，為了加強與年輕選民溝通，早已開始積極使用TikTok。去年4月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即在訪中前開通了個人TikTok帳號。

目前德國TikTok主要受歐盟2022年上路的「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）規範，該法案旨在保護網路使用者不受仇恨言論、假訊息等傷害。

因被指控存在成癮風險、未成年人保護不足、隱私問題以及可能違反演算法透明度規定，歐盟執委會去年正式啟動對TikTok的調查。

德國廣播電台（Deutschlandfunk）預估，歐盟將在未來幾個月內完成對TikTok的初步調查。若結果證實TikTok違反「數位服務法」，該平台可能面臨高達全球年營收6%的罰款，並被要求合規改革，但技術封鎖等極端禁令，短期內不太可能發生。

而小紅書在德國的暴紅，是曇花一現還是能演變成對德國用戶具黏著度的平台、改變德國社群媒體版塊，仍有待觀察與時間考驗。