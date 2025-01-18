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中軍工反腐風暴續燒 再傳中核集團董座余劍鋒「神隱」

記者陳宥菘／即時報導
中國核工業集團17日召開「2025年黨風廉政建設和反腐敗工作會議」，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒，成為近期「神隱」的軍工巨頭的最新一員。（取材自人民網）
中國核工業集團17日召開「2025年黨風廉政建設和反腐敗工作會議」，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒，成為近期「神隱」的軍工巨頭的最新一員。（取材自人民網）

近期中國軍工領域反腐風暴不斷，17日中國核工業集團召開「2025年黨風廉政建設和反腐敗」工作會議，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒，成為近期神隱的軍工巨頭最新一員。同一天，中國國務院召開的廉政工作會議上，出身航天系的工信部長金壯龍亦再度缺席。

據港媒報導，中核集團是主要從事核軍工、核電、核燃料等業務的特大型中國央企。59歲的余劍鋒長期在中核集團工作，曾任副總經理，後來擔任中國國家電力投資集團副總經理、國家開發投資公司總經理，2017年重返中核集團擔任總經理，翌年擔任董事長。

此外，中國工信部長金壯龍，先前缺席6至8日舉行的中共中紀委大會，18日相關報導再指，中國國務院17日召開第3次廉政工作會議，從央視新聞畫面來看，中國國務院成員幾乎都參加，金壯龍再度缺席，由副部長辛國斌代表工信部參加。

金壯龍出身航天系統，曾任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理、董事長、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。

解放軍內部反腐風暴不絕，過去一年多，落馬、神隱的軍工巨頭眾多。報導裡也列舉，包括中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青、中國航天科工集團董事長袁潔、中國航空工業集團原董事長譚瑞松，中國電子科技集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青。

另，中國船舶集團近日易帥，前董事長、黨組書記溫剛已「神隱」逾2個月，曾任中國船舶集團董事長的中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任雷凡培，也久未露臉。

此外，中國全國人大常委、前湖南省委書記許達哲已經兩度缺席人大常委會會議，他曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長；據中國航空工業集團官網「領導團隊」欄目，中航工業總經理郝照平的簡歷訊息已被撤下。

據報導，56歲的郝照平是飛彈及火箭專家，畢業於解放軍國防科技大學，曾任中國運載火箭技術研究院院長，2019年起加入中國航空工業集團任副總經理，2022年任總經理。

國務院 投資 解放軍

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