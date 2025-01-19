不甩美？荷蘭決隱藏ASML對中銷售情況 「再不賣就賣不動了」

荷蘭決定不公開ASML的對華銷售情況。（取材自觀察者網／ASML）

荷蘭政府17日對路透表示，決定把光刻機巨擘ASML的對華銷售情況，排除在敏感商品出口資訊的揭露範圍之外。這項罕見舉動之所以引發關注，是因為荷蘭先前一直會定期披露具有潛在軍事用途的「兩用」產品出口情況。有分析認為，荷蘭已有認知：把中國排除在正常出口國清單之外，美國卻在發展自己的光刻機技術，最終受損的必是自己。

觀察者網報導，財報揭露，2024年上半年，ASML總營收為115億歐元（約119億美元），年減15%，同期對中國的銷售額約48億歐元，較去年同期成長129%，占總營收的42%。

路透援引的數據稱，2024年前三季度，ASML對華銷售額將達到70億歐元。ASML的銷售情況涉及軍事和政治利益，有助於確定客戶的技術進展。

荷蘭外交部的說法稱，該國政府從2023年9月起，就決定不再公開披露ASML對華銷售的大部分信息。當時，在美國政府施壓下，荷蘭政府出台了一份具有軍事意義的「兩用」商品清單，重點關注ASML的深紫外光刻機（DUV），先進設備出口必須申請許可，而極紫外光刻機（EUV）更早之前已被管制。

荷蘭外交部在給路透的書面聲明中稱，「雖然必須披露歐盟認為的敏感商品（如EUV光刻機）的許可證授予情況，但這一要求並不適用於新清單上的DUV設備。原因是（披露）此類信息很容易被追溯到特定的公司，從而洩露敏感的商業數據。」 荷蘭決定不公開ASML的對華銷售情況。（取材自鈦媒體）

為什麼荷蘭要隱藏光刻機對華銷售情況，這背後的目的是什麼？

TMT資深評論人王新喜的評論文章表示，中國哈工大DPP－EUV技術繞過了ASML主營的LPP－EUV技術壁壘，為國產的EUV光刻機提供了技術支持，距離中國EUV光刻機的面世也就幾年時間。

荷蘭現在的焦慮可想而知，再不賣，可能真的賣不動了。因此，如今隱藏光刻機對華銷售情況，意圖就很清楚了，就是以後到底有賣了多少給中國，哪些型號，是否有涉及到禁止出口的型號，這些都是保密信息了。

這裡涉及到的另一重意思是，荷蘭可能不願意再那麼嚴格的遵循美國的出口管制了，該賣的還得賣，明面上遵循出口管制，但實際上銷售了多少，只有彼此心裡有數了。