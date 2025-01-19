我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

美遏止網攻 制裁1川企、1上海駭客 還祭千萬美元懸賞

中國新聞組／北京19日電
美國財政部對中國一名駭客及一家網路公司進行制裁。（路透）
美國財政部對中國一名駭客及一家網路公司進行制裁。（路透）

美國財政部近日宣布制裁一名上海駭客及一家四川網路安全公司，指該兩個實體涉及針對美國政府及通訊商的駭客攻擊行動。美國國務院又懸賞1000萬美元來收集網路攻擊情報。

綜合中央社等媒體報導，據美國財政部網站，美財政部17日發出聲明，指美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）制裁一名位於上海的駭客尹克成（Yin Kecheng，音譯）以及位於四川的網路安全公司四川聚信和網路技術有限公司（Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD.）。

聲明指出，尹克成從事網路攻擊已經超過10年，與中國國家安全部有關；他也參與了最近美國財政部網路遭入侵事件。同被制裁的四川聚信和網路技術有限公司也與中國國家安全部有密切關聯，且直接涉及「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動，該組織最近破壞了多家美國主要電信和網路服務供應商公司的網路基礎設施。

美財政部稱，與中國相關的惡意網路行為者繼續以美國政府系統為目標，包括最近針對財政部的資訊科技（IT）系統以及敏感的美國關鍵基礎設施。正如國家情報總監辦公室最新的年度威脅評估報告所強調的那樣，中國國家支持的網路行為者繼續對美國國家安全構成一些最大和最持久的威脅。

聲明中提到，美國國務院懸賞高達1000萬美元，收集有關外國政府對美國關鍵基礎設施發動網路攻擊的情報。

美國財政部副部長阿德瓦勒．奧．阿德耶莫（Adewale O Adeyemo）表示，財政部將繼續利用其權力追究那些針對美國人民、我們的夥伴和美國政府的惡意網路行為者的責任，包括那些專門針對財政部的行為者。

消息稱，在此之前，美國財政部最近採取了一系列制裁行動，旨在打擊中國和中國境內行為者日益魯莽的網路活動，其中包括2025年1月3日對北京永信至誠科技公司進行制裁，因其在亞麻颱風（Flax Typhoon）惡意網路活動中所扮演的角色。2024年12月10日，四川聚信和網絡技術有限公司及其一名員工被認定為危險防火牆入侵行為， 2024年3月25日，武漢曉睿智科技有限公司及其兩名員工被認定為進階持續性攻擊者，威脅31個惡意網路參與者。這些都是針對美國及其合作夥伴和盟友的危險網路活動。

消息稱，由於這次的行動，上述指定人員在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，並且必須向 OFAC 報告。此外，由單一或多位被封鎖人員直接或間接擁有50%或以上股份的任何實體也將被凍結。

財政部 駭客 國務院

上一則

國產大飛機C919今年產能將達50架 預計出廠30架

下一則

舉報「濫用公屋」 港府才實施3天收200宗 1/4不求獎金

延伸閱讀

TikTok通知美國用戶將「暫時停止服務」

TikTok通知美國用戶將「暫時停止服務」
傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併

傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併
打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊

打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊
避免債務違約 財政部將採取「非常措施」

避免債務違約 財政部將採取「非常措施」

熱門新聞

中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

2025-01-12 20:14
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

2025-01-12 15:12

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波