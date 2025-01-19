我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

拜登最後一擊 收緊進口商品小額免稅 或重創中國電商

中國新聞組／北京19日電
拜登卸任前夕，宣布計畫收緊進口商品小額豁免規則，將重創Shein等中國電商平台。（路透）
拜登卸任前夕，宣布計畫收緊進口商品小額豁免規則，將重創Shein等中國電商平台。（路透）

美國總統拜登在任內的最後一個工作日，宣布計畫收緊針對進口商品的「小額豁免」（de minimis）規則，以限制價值低於800美元商品的免稅待遇。此舉旨在堵住貿易「漏洞」，尤其針對以低價產品搶占市場的中國電商平台，如Shein和Temu。

據法廣、觀察者網引述路透報導，新規一旦實施，這些電商每天通過免稅小包裹向美國消費者輸送的數百萬商品將受到嚴重衝擊。眾議院中共問題特設委員會此前指出，如果豁免條款被修改，Temu和Shein的商品價格可能上漲至少20%，大幅削弱競爭力。

根據美國海關與邊境保護局聲明，擬議的新規將禁止包括服飾在內的價值數千億美元、受「301關稅」影響的中國商品，以小包裹形式免稅進入美國。同時，受「232關稅」影響的鋼鋁製品及「201關稅」涉及的太陽能產品也將取消類似豁免。

拜登政府早在去年9月便首次宣布採取行動填補這一貿易漏洞。美國認為，現行規則不僅為低價商品規避關稅提供了便利，還助長了芬太尼前體化學物規避海關檢查流入美國的行為。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）表示：「我們不能允許在中國設立的電商平台通過不公平的貿易優勢獲利，而遵守規則的美國企業卻被削弱。今天的行動旨在為美國工人、零售商和製造商創造公平的競爭環境，同時維護美國法律，保障消費者的健康與安全。」

此外，新規要求小包裹寄送方填寫更加詳盡的協調關稅分類表，使海關官員更容易識別和攔截非法商品。

新規預計將對Shein和Temu等中國電商平台造成顯著打擊，並可能改變低價小包裹商品在美國市場的競爭格局。美國對外貿易委員會此前稱，「削弱小額包裹關稅豁免機制將使消費者損失數十億美元」。

關稅 電商 拜登

上一則

不甩美？荷蘭決隱藏ASML對中銷售情況 「再不賣就賣不動了」

下一則

川習通話 中官媒盤點5細節「川普積極到讓人感到驚喜」

延伸閱讀

傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併

傳美新創公司遞標書 提議與TikTok美國業務合併
川普2.0 台房市風向標？

川普2.0 台房市風向標？
趕在卸任前 拜登再撥款276億投入乾淨能源

趕在卸任前 拜登再撥款276億投入乾淨能源
最高法院裁定禁令合憲 TikTok：19日被迫關閉

最高法院裁定禁令合憲 TikTok：19日被迫關閉

熱門新聞

中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

2025-01-12 20:14
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

2025-01-12 15:12

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波