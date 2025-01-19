拜登最後一擊 收緊進口商品小額免稅 或重創中國電商

拜登卸任前夕，宣布計畫收緊進口商品小額豁免規則，將重創Shein等中國電商平台。（路透）

美國總統拜登 在任內的最後一個工作日，宣布計畫收緊針對進口商品的「小額豁免」（de minimis）規則，以限制價值低於800美元商品的免稅待遇。此舉旨在堵住貿易「漏洞」，尤其針對以低價產品搶占市場的中國電商 平台，如Shein和Temu。

據法廣、觀察者網引述路透報導，新規一旦實施，這些電商每天通過免稅小包裹向美國消費者輸送的數百萬商品將受到嚴重衝擊。眾議院中共問題特設委員會此前指出，如果豁免條款被修改，Temu和Shein的商品價格可能上漲至少20%，大幅削弱競爭力。

根據美國海關與邊境保護局聲明，擬議的新規將禁止包括服飾在內的價值數千億美元、受「301關稅 」影響的中國商品，以小包裹形式免稅進入美國。同時，受「232關稅」影響的鋼鋁製品及「201關稅」涉及的太陽能產品也將取消類似豁免。

拜登政府早在去年9月便首次宣布採取行動填補這一貿易漏洞。美國認為，現行規則不僅為低價商品規避關稅提供了便利，還助長了芬太尼前體化學物規避海關檢查流入美國的行為。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）表示：「我們不能允許在中國設立的電商平台通過不公平的貿易優勢獲利，而遵守規則的美國企業卻被削弱。今天的行動旨在為美國工人、零售商和製造商創造公平的競爭環境，同時維護美國法律，保障消費者的健康與安全。」

此外，新規要求小包裹寄送方填寫更加詳盡的協調關稅分類表，使海關官員更容易識別和攔截非法商品。

新規預計將對Shein和Temu等中國電商平台造成顯著打擊，並可能改變低價小包裹商品在美國市場的競爭格局。美國對外貿易委員會此前稱，「削弱小額包裹關稅豁免機制將使消費者損失數十億美元」。