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川習通話 中官媒盤點5細節「川普積極到讓人感到驚喜」

中國新聞組／北京19日電
川普（左）和習近平日前通電話，中國官媒解讀美方態度「積極到有些驚喜」。圖為兩人2017年在G20高峰會場邊會晤。（美聯社）
川普（左）和習近平日前通電話，中國官媒解讀美方態度「積極到有些驚喜」。圖為兩人2017年在G20高峰會場邊會晤。（美聯社）

中國國家主席習近平1月17日「應約」與將就職的美國總統川普通了電話，中國官媒解讀指出，這通電話有五個很不尋常的細節，以及兩個意料之中、一個確實沒想到。沒想到的是，川普在電話上表達了迫切見面的期望，並表態願和習近平一起讓世界更加和平安全，這讓中方感到美方「積極到有些驚喜」。不過美方打壓不斷，中國更要清醒冷靜，做好最壞的打算。

據新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發布文章分析指出，意料之中一，是中美元首肯定會有互動，兩人也真的通了電話；意料之中二，考慮到川普最近的種種表態，也考慮到中方一貫的外交風格，這次互動肯定積極，這也符合實際。令人意外的是，這次電話內容積極到多少有些讓人驚喜，尤其是川普，更表達了迫切見面的期望。 

這通電話還有五個值得銘記的細節。

細節一，特殊節點，川普在通話當日的三天後就要就任，這個通話的時間點，顯然也是精心選擇，且新華社的通稿裡還有「應約」兩字，意味著這個電話是川普主動發起，中方積極配合；細節二，「兩個偉大」，兩位領導人各以「偉大」形容中美以及兩人關係，雖川普對中國有過不友好言論，但對中國領導一直保持著尊敬，所以「偉大關係」脫口而出，完全在情理之中。

細節三，盡快見面，文章稱，感覺川普的心情應該很急迫，通話後還興奮地立刻發推說剛剛和中國領導人通了電話，對中美雙方來說都非常好，期望美中能一起解決很多問題；細節四，闡明原則，對於習近平在電話上所說的幾道紅線，川普應該聽進去了。細節五，川普此前表態中美聯手可以解決世界上所有問題，這是總統拜登萬萬不可能說出口的， 這也是一個不錯的開始。 

不過，文章也指出，面對嚴峻的現實，中國更要清醒冷靜。面對川普的不確定性，和美國很多政客喜歡對中國潑髒水，兵來將擋水來土掩。中國要爭取最好的結果，做好最壞的打算。畢竟，上下同心，勵精圖治，將朋友搞得多多的，將敵人搞得少少的，管他USA還是USB，何懼之有？

川普 習近平

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