我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

中2024年GDP拉尾盤保5達標 2025年川普2.0挑戰更大

記者陳政錄、林宸誼／綜合報導
中國國家統計局公布去年全年ＧＤＰ成長百分之五。圖為今年一月初山東煙台港集結等待裝船出口的大批汽車。（新華社）
中國國家統計局公布去年全年ＧＤＰ成長百分之五。圖為今年一月初山東煙台港集結等待裝船出口的大批汽車。（新華社）

中國國家統計局17日宣布，去年全年國內生產總值（GDP）規模為134兆9084億人民幣，以不變價格計算，較上年增長5%，經濟社會發展主要目標任務順利完成。外媒指出，這是除新冠疫情時期外中國30年來GDP的最低增長，而川普2.0也引發中美貿易戰再起的擔憂。不少分析都認為，2025年中國經濟將迎來更加複雜的挑戰。

去年3月，全國兩會發布政府工作報告中，設定2024年主要預期目標是GDP增長5%左右；國新辦昨天舉行新聞發布會，公布2024年國民經濟運行情況。

分產業看，第一產業增加值9兆1414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值49兆2087億元，增長5.3%；第三產業增加值76兆5583億元，增長5%。

分季來看，第一季GDP年增5.3%，第二季成長4.7%，第三季成長4.6%，第四季成長5.4%。

分析指出，中國去年第四季受多輪政策刺激措施的啟動，以及出口強勁影響下，第四季年增優於市場預期的5%，增速較第三季擴大零點8個百分點，最終達成GDP全年年增5%的目標。

路透報導，隨著美國新關稅的風險，可能會阻礙中國更廣泛的復甦。澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，在低基數和政策刺激的推動下，去年第四季GDP年增5.4%，令市場感到意外。「預計人行將在農曆新年之前立即放鬆利率以應對可能的關稅衝擊，但降息可能會推遲。」

法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指出，中國內需依然疲軟，工業生產和零售銷售沒有反彈，特別是房地產行業仍然拖累投資。如果中國想要在2025年實現4.5%以上的成長率，需要更大幅度的降息和更多的政策支持。

新加坡大華銀行經濟學家何為真指出，去年第四季的成長，部分原因是在川普重返之前的提前生產和出口。「這種情況可能不會持續下去，今年的前景仍然疲軟。 」

德國之聲中文網報導，為了提振經濟，北京出台了刺激措施，去年第4季度因此實現5.4%的超預期經濟增幅。但提振措施主要聚焦未來產業，以減少在高科技領域對外國的依賴。分析人士認為，如果刺激措施繼續流向工業升級和基礎設施建設，而非家庭消費，可能會加劇產能過剩，削弱消費，並增加通縮壓力。

柏林墨卡托中國研究中心首席經濟學家曾林表示：「很難指望中國經濟在2025年會有大的起色。 畢竟，川普在經貿問題上的對華立場相比會比拜登政府更加強硬。」

川普 降息 關稅

上一則

經濟的風險…中人口連3年「生不如死」老齡化進最速期

下一則

不能坐視…紐時：「中反制措施愈來愈像美國」 CNN也響警鈴

延伸閱讀

兩人關係已修補？ 紐時：潘斯打算出席川普就職典禮

兩人關係已修補？ 紐時：潘斯打算出席川普就職典禮
「川普效應」即將成為川普主義

「川普效應」即將成為川普主義
川普與習近平熱線 分析：美中展示迫切溝通意願

川普與習近平熱線 分析：美中展示迫切溝通意願
韓正赴川普就職典禮 學者：美中對抗序曲是近距離角力

韓正赴川普就職典禮 學者：美中對抗序曲是近距離角力

熱門新聞

中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

2025-01-12 20:14
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

2025-01-16 14:37
圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

2025-01-12 15:12

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題