中2024年GDP拉尾盤保5達標 2025年川普2.0挑戰更大

中國國家統計局公布去年全年ＧＤＰ成長百分之五。圖為今年一月初山東煙台港集結等待裝船出口的大批汽車。（新華社）

中國國家統計局17日宣布，去年全年國內生產總值（GDP）規模為134兆9084億人民幣，以不變價格計算，較上年增長5%，經濟社會發展主要目標任務順利完成。外媒指出，這是除新冠疫情時期外中國30年來GDP的最低增長，而川普 2.0也引發中美貿易戰再起的擔憂。不少分析都認為，2025年中國經濟將迎來更加複雜的挑戰。

去年3月，全國兩會發布政府工作報告中，設定2024年主要預期目標是GDP增長5%左右；國新辦昨天舉行新聞發布會，公布2024年國民經濟運行情況。

分產業看，第一產業增加值9兆1414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值49兆2087億元，增長5.3%；第三產業增加值76兆5583億元，增長5%。

分季來看，第一季GDP年增5.3%，第二季成長4.7%，第三季成長4.6%，第四季成長5.4%。

分析指出，中國去年第四季受多輪政策刺激措施的啟動，以及出口強勁影響下，第四季年增優於市場預期的5%，增速較第三季擴大零點8個百分點，最終達成GDP全年年增5%的目標。

路透報導，隨著美國新關稅 的風險，可能會阻礙中國更廣泛的復甦。澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬認為，在低基數和政策刺激的推動下，去年第四季GDP年增5.4%，令市場感到意外。「預計人行將在農曆新年之前立即放鬆利率以應對可能的關稅衝擊，但降息 可能會推遲。」

法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指出，中國內需依然疲軟，工業生產和零售銷售沒有反彈，特別是房地產行業仍然拖累投資。如果中國想要在2025年實現4.5%以上的成長率，需要更大幅度的降息和更多的政策支持。

新加坡大華銀行經濟學家何為真指出，去年第四季的成長，部分原因是在川普重返之前的提前生產和出口。「這種情況可能不會持續下去，今年的前景仍然疲軟。 」

德國之聲中文網報導，為了提振經濟，北京出台了刺激措施，去年第4季度因此實現5.4%的超預期經濟增幅。但提振措施主要聚焦未來產業，以減少在高科技領域對外國的依賴。分析人士認為，如果刺激措施繼續流向工業升級和基礎設施建設，而非家庭消費，可能會加劇產能過剩，削弱消費，並增加通縮壓力。

柏林墨卡托中國研究中心首席經濟學家曾林表示：「很難指望中國經濟在2025年會有大的起色。 畢竟，川普在經貿問題上的對華立場相比會比拜登政府更加強硬。」